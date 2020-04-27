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錢櫃火災傳練台生狂call北市府 3局處「沒接到」

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
昨日大火事涉公共安全，台北市議會今舉行交通部門質詢，北市消防局、警察局、建築管理工程處列席備詢。記者趙宥寧／攝影
昨日大火事涉公共安全，台北市議會今舉行交通部門質詢，北市消防局、警察局、建築管理工程處列席備詢。記者趙宥寧／攝影

北市錢櫃林森店火災事故，據傳錢櫃董事長練台生狂call北市府，北市消防局、警察局、建築管理工程處3單位皆回應「沒接到」，議員應曉薇要求北市府應有所承擔、嚴格咎責，替被害人成立自救會向錢櫃求償。

昨日大火事涉公共安全，台北市議會今舉行交通部門質詢，北市消防局、警察局、建築管理工程處列席備詢。應曉薇表示，檢方正在釐清案情，但錢櫃只給傷亡人數每位10萬元撫卹金，總賠償金仍要看後續保險判定，她痛批「請問人命那麼不值錢嗎？」

應曉薇也質疑，據傳錢櫃董事長練台生狂call北市府，質問是打來解釋？道歉？還是關切？在場三局處官員皆表示「沒接到」，應曉薇要求官員回去確認有無接到電話，同時要求市府三天內協助被害人成立自救會，向錢櫃提出求償、理賠事務。

對此，消防局副局長表示，已通報社會局、民政局、各區公所，一定會積極協助被害人。

北市 錢櫃 應曉薇 火災

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