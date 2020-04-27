新北未足額進用身障者企業 輔大、鵬鼎上榜

新北勞工局今公布未足額進用身障者企業名單，截至2月止未足額進用人數達5人的企業包括有，輔仁大學、鵬鼎科技及中國生產力中心，勞工局指出，發函要求企業限期繳納差額補助費，今年也創立「企業求才統合服務窗口」，協助企業進用身障者。

五股區的「互動國際數位公司」原本招募門檻較高、職缺侷限專業領域，導致身障者僱用比例為符合法規，新北勞工局指出，入場協助輔導及溝通後，目前該公司有視障、肢障、聽障及多重障礙類別的員工，甚至超額進用3名身障者。

新店區的「台灣綠色生產力基金會」長期未僱用身障員工，繳了2年的「差額補助費」，勞工局介入盤點調整現有人力配置與職缺，該公司順利雇用1名重度視障的按摩師，不僅達標也為其他員工升級福利。

勞工局長陳瑞嘉說，員工數67人以上的企業，依法都要雇用1%的身障員工，新北目前有9成企業符合標準，甚至有半數還超額進用，未足額進用身障者的企業以科技、電子及營造業等為大宗。

陳瑞嘉指出，身障者比一般人更珍惜工作機會，只要放對位置會很好用，企業不應該以繳納差額補助費迴避企業責任，若超額進用身障者的企業，也會授獎及頒發獎勵金給予肯定。

勞工局指出，輔仁大學應雇用30名、鵬鼎科技應用5名、中國生產力中心應用6名的身障者，但都未足額進用人數達5人，今年與身障專業的民間團體合作，創設「企業求才統合服務窗口」，協助這些企業進用身障者。