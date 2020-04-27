社交距離不只防疫 也能顧安全
防疫期間大家都保持社交距離，台北市立動物園表示，不僅人與人間要維持，人與動物間也必須保持安全距離，避免遭受動物攻擊。
園方表示，為了提供動物自由自在的生活環境，有些步道與動物活動區域相當靠近，過去在生態鳥園，曾有幾隻較不怕人的灰頸冠鶴，因感受到遊客侵犯，而發生意外攻擊事件。
除了生態鳥園，園方也提到，住在穿山甲館內的二趾樹獺跟棉頭絹猴，也非常喜歡「跑」到遊客步道上，跟遊客們大眼瞪小眼。園方呼籲，遊客遇到這種情形時，千萬不要以為樹獺個性溫和、行動緩慢，就能近距離合照，動物的趾爪跟牙齒都很鋒利，若不小心被咬到，後果恐不堪設想。
園方強調，新冠肺炎疫情期間，各界都在呼籲人與人之間保持1.5公尺社交距離，人與動物之間也不例外，愛動物絕對不是以觸摸來表現，4月27日至5月3日將舉行「世界貘日〜貘名其妙愛上雨林」線上活動，邀請民眾認識雨林標章保護環境、愛動物。
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