捷運三鶯線進度38.55% 預計2023年完工

捷運三鶯線LB05（龍埔站）至LB06（台北大學站）三峽區學成路，目前正進行下行線示範段鋼軌鋪設，新北捷運局長李政安說示範段完成並查驗合格後，才會持續施作道床及鋪軌作業，目前進度達38.55%，預計2023年完工。

三鶯線全長14.29公里橫跨新北土城、三峽、鶯歌區，是全線高架的中運量捷運系統，從土城頂埔站至鶯歌福德一路，共有12座車站，未來會從福德一路往桃園八德路延伸銜接桃園綠線G04站。

李政安說，依照軌道規範規定，道碴、混凝土、浮動式等不同軌道形式，在全面施工前都需施作100公尺示範段，確認廠商施工工率及品管程序，若下行線示範段鋼軌鋪設檢驗合格，才會繼續施作道床及鋪軌作業，全長約6萬7926公尺。

李政安指出，捷運施工時，會與主要道路底下的的管線有衝突，施工前要請台電、自來水、瓦斯、中華電信等管線單位先行遷移，由於鶯歌鶯桃路與永和路口經常遇豪雨就淹水，目前也藉由捷運施工，改善當地的排水系統。