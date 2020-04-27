快訊

直播／我今又0確診 總累積仍維持429例、290人解除隔離

「天朝蓮花」裡踢球？ 中國建築奇觀與民族野望

聽新聞
test
0:00 / 0:00

捷運三鶯線進度38.55% 預計2023年完工

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
捷運三鶯線目前除了鋪設鋼軌外，也正改善永和街、鶯桃路的區域排水箱涵系統。圖／新北捷運局提供
捷運三鶯線目前除了鋪設鋼軌外，也正改善永和街、鶯桃路的區域排水箱涵系統。圖／新北捷運局提供

捷運三鶯線LB05（龍埔站）至LB06（台北大學站）三峽區學成路，目前正進行下行線示範段鋼軌鋪設，新北捷運局長李政安說示範段完成並查驗合格後，才會持續施作道床及鋪軌作業，目前進度達38.55%，預計2023年完工。

三鶯線全長14.29公里橫跨新北土城、三峽、鶯歌區，是全線高架的中運量捷運系統，從土城頂埔站至鶯歌福德一路，共有12座車站，未來會從福德一路往桃園八德路延伸銜接桃園綠線G04站。

李政安說，依照軌道規範規定，道碴、混凝土、浮動式等不同軌道形式，在全面施工前都需施作100公尺示範段，確認廠商施工工率及品管程序，若下行線示範段鋼軌鋪設檢驗合格，才會繼續施作道床及鋪軌作業，全長約6萬7926公尺。

李政安指出，捷運施工時，會與主要道路底下的的管線有衝突，施工前要請台電、自來水、瓦斯、中華電信等管線單位先行遷移，由於鶯歌鶯桃路與永和路口經常遇豪雨就淹水，目前也藉由捷運施工，改善當地的排水系統。

李政安說，將當地原本較小的鋼筋混凝土管，加大管徑至2000mm，並在路口施作集水井，未來兩側排水溝的水，就能導入至區域排水系統，預計今年4月底完成完成永和街排水管涵部分，鶯桃路區域排水箱涵系統，則配合三鶯主體工程完工。

三鶯線全長14.29公里橫跨新北土城、三峽、鶯歌區，是全線高架的中運量捷運系統，目前進度達38.55%，預計2023年完工。圖／新北捷運局提供
三鶯線全長14.29公里橫跨新北土城、三峽、鶯歌區，是全線高架的中運量捷運系統，目前進度達38.55%，預計2023年完工。圖／新北捷運局提供
捷運三鶯線LB05（龍埔站）至LB06（台北大學站）三峽區學成路，目前正進行下行線示範段鋼軌鋪設。圖／新北捷運局提供
捷運三鶯線LB05（龍埔站）至LB06（台北大學站）三峽區學成路，目前正進行下行線示範段鋼軌鋪設。圖／新北捷運局提供

捷運 三鶯線 新北

延伸閱讀

台中捷運警察標識出爐 中捷通車再跨大步

淡海輕軌藍海線第一期 預計年底通車

新北捷運都更案再添一件 住戶期待早日都更完成

淡海輕軌藍海線第一期 預計年底通車

相關新聞

月經發燒雇主怕肺炎 竟要求她離職

新北26歲周姓女子3周前因月經關係導致發燒，雇主卻認為她有新冠肺炎的疑慮竟要求她離職，由於現在疫情期間工作難找，周女透過...

捷運三鶯線進度38.55% 預計2023年完工

捷運三鶯線LB05（龍埔站）至LB06（台北大學站）三峽區學成路，目前正進行下行線示範段鋼軌鋪設，新北捷運局長李政安說示...

公安漏洞？錢櫃惡火奪人命 北市府3月2次稽驗皆合格

台北市中山區林森北路、長春路口的錢櫃，昨天火災奪走5條人命，台北市產發局、商業處、市場處，今天赴市議會工作報告，議員關心...

19世紀紅毛城英國官邸秘辛 按下這按鈕女僕立馬就到

5月1日勞動節在即，勞工朋友今年適逢3天連假，可好好放鬆身心，不過對於19世紀的勞工來說，就沒有這種福利，在淡水知名古蹟...

24歲女青農深耕有機蔬果 防疫期間臉書行銷零接觸

新北市青農聯誼會第三屆有機組組長由女青農盧苡甄來擔任，目前盧與父親一起經營「牛埔有機農場」，除將健康有機蔬果提供給消費者...

影／荷蘭空運鬱金香與糖漿煎餅 贈北市聯醫給醫護打氣

為感謝台灣捐贈口罩給荷蘭的第一線人員，荷蘭辦事處特別空運鬱金香花束與糖漿煎餅，致贈北市聯合醫院，給醫護們打氣，荷蘭辦事處...

陽明山保變住六之六爭議 公民團體將再提公民訴訟

陽明山保變住六之六開發案遭質疑有土方超挖、草率通過水保計畫等爭議。綠色消費者基金會、草山生態文史聯盟、蠻野心足生態協會等...

影／遭轟無心市政 柯：連任不需要再廣告

北市林森錢櫃KTV昨天發生5死49傷嚴重火警，事發當下台北市長柯文哲在屏東參訪，無法及時趕抵現場坐鎮，遭藍綠議員砲轟防疫...

社宅、國宅減租？ 雙北盤算

新冠肺炎疫情延燒，繼台中、新北市提出社會住宅紓困方案，擁有大量社宅、國宅的台北市也正研議，擬針對因疫情影響生計的承租戶給予紓困，但究竟要採「延繳租金」或「減少租金」方式，近期就會討論。若順利拍板，有望實施。

新北學子編防疫金句 拍片致敬全球醫護

為推廣防疫觀念，新北國高中閱讀推動小組成立「防疫文青團」，邀請師生將國、高中課文及中外作家經典佳句，改編成「防疫文青句」，有學生將〈陋室銘〉改為「距離不用遠，1.5米則行；口罩不用多，戴好就靈」，趣味十足；另外也有9校師生拍片為全球醫護人員加油打氣，以英文高喊「你是黑暗中的陽光」，致上最高敬意。

詢問紓困暴增 三重區公所改戶外專區辦理

新冠肺炎疫情衝擊民眾生活，中央各部會為民眾紓困，24日宣布沒有勞保或不符合相關產業紓困民眾，可向各區公所申請衛福部最高3萬元的「急難救助金」，不過消息早在20日曝光，導致每天都有百位民眾到公所詢問，新北市三重區公所今起改為戶外專區受理，避免人多有群聚感染風險。

里長大小聲／議員助理轉任 陳芷柔服務更開心

新北市鶯歌鳳鳴地區是新興重劃區，近年高樓住宅興建，吸引外地居民入住。鳳鳴里位處鳳鳴地區中心點，里長陳芷柔原是議員助理，後來投入里長工作，她以之前的服務經驗轉化到里長身上，爭取服務駕輕就熟，她說雖然會遇到非常多瑣碎的事，但樂趣比以前多，「當里長，人生百態看得最透澈」。

熱門新聞

「自救價」不用千元 烏山頭湖境會館住第二晚僅888

五星級外帶餐盒受歡迎 餐廳母親節桌菜推外帶搶訂單

台61線區間測速廠商鬧烏龍 設備不須經國家檢驗受質疑

錢櫃KTV火警釀5死 消防員：逃生避難圖記好最重要

防護衣國家隊缺工 鄭文燦：報告總統防疫阿嬤超認真

錢櫃火災！柯文哲南下屏東訪察 緊急中斷行程北返

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。