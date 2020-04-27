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捷運三鶯線進度38.55% 預計2023年完工
捷運三鶯線LB05（龍埔站）至LB06（台北大學站）三峽區學成路，目前正進行下行線示範段鋼軌鋪設，新北捷運局長李政安說示範段完成並查驗合格後，才會持續施作道床及鋪軌作業，目前進度達38.55%，預計2023年完工。
三鶯線全長14.29公里橫跨新北土城、三峽、鶯歌區，是全線高架的中運量捷運系統，從土城頂埔站至鶯歌福德一路，共有12座車站，未來會從福德一路往桃園八德路延伸銜接桃園綠線G04站。
李政安說，依照軌道規範規定，道碴、混凝土、浮動式等不同軌道形式，在全面施工前都需施作100公尺示範段，確認廠商施工工率及品管程序，若下行線示範段鋼軌鋪設檢驗合格，才會繼續施作道床及鋪軌作業，全長約6萬7926公尺。
李政安指出，捷運施工時，會與主要道路底下的的管線有衝突，施工前要請台電、自來水、瓦斯、中華電信等管線單位先行遷移，由於鶯歌鶯桃路與永和路口經常遇豪雨就淹水，目前也藉由捷運施工，改善當地的排水系統。
李政安說，將當地原本較小的鋼筋混凝土管，加大管徑至2000mm，並在路口施作集水井，未來兩側排水溝的水，就能導入至區域排水系統，預計今年4月底完成完成永和街排水管涵部分，鶯桃路區域排水箱涵系統，則配合三鶯主體工程完工。
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