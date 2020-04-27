24歲女青農深耕有機蔬果 防疫期間臉書行銷零接觸

新北市青農聯誼會第三屆有機組組長由女青農盧苡甄來擔任，目前盧與父親一起經營「牛埔有機農場」，除將健康有機蔬果提供給消費者，還定期辦理食農教育，讓民眾體驗農夫的辛勞。在防疫期間，盧也透過臉書及線上官網來服務，讓消費者在家也能烹煮健康吃。

1996年出生在淡水的盧苡甄，從小看著父親農忙、配送蔬菜及擺攤，讓她從小就決定從農，求選期間選讀高職園藝科及環境資源管理系，畢業後就與父親一同管理菜園。

目前「牛埔有機農場」有8個溫室及半開放式農田，未來還規畫增加幾個開放式農田與小型加工場，將蔬果製作成加工產品，如醃蘿蔔、果醬等，增加產品多樣性。

盧苡甄表示，從農雖然辛苦但很有成就感，目前主要負責包裝配送、擺攤、網路行銷及食農教育，也經營臉書粉專介紹自家蔬菜、提供植物知識、宣傳農場體驗活動外，並定期舉辦食農教育。

盧說，一開始在深入了解食農教育時，不知道如何準備流程、素材及題目，經幾次實際上課的學習經驗後，現在上台不但能侃侃而談，還能活潑帶動氣氛。

消費者若想購買牛埔的有機農產品，除了每周四板橋火車站248農學市集攤位及周六淡水捷運站農夫市集外，也可透過線上訂購宅配到府，讓大家在防疫期間都能在家健康吃。

新北市農業局長李玟表示，市府積極鼓勵青年加入農業這個大家庭，也持續不斷挖掘優秀的新北青農，並透過相關計畫提供輔導、補助、課程與通路等資源。