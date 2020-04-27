公安漏洞？錢櫃惡火奪人命 北市府3月2次稽驗皆合格

台北市中山區林森北路、長春路口的錢櫃，昨天火災奪走5條人命，台北市產發局、商業處、市場處，今天赴市議會工作報告，議員關心錢櫃大火一事，台北市商業處提到，錢櫃的林森分店，在3月6日完成聯合稽查、3月30日做了消防安檢，後續針對所有封閉場所，將進行全面檢視。

台北市產發局、商業處、市場處，今天赴市議會工作報告，民進黨台北市議員吳沛憶詢問，昨天錢櫃林森店發生大火，造成多人傷亡，經初步調查，主因警報設施被關掉，外界質疑平時有類似狀況？且市長柯文哲今天宣布，將針對全市封閉式營業場所稽查，到底是抽查？還是全面稽查？

台北市商業處長高振源回應，目前台北市八大行業的營業場所，總共約128處地點，每年有2次聯合稽查，包含消防、建管、衛生等，今年上半年已經做了。

高振源接著說，至於錢櫃的林森店，在3月6日完成聯合稽查、3月30日消防局也做了安檢，後續消防局將整合所有封閉型場所，進行全面檢視，由消防局安排，包括電影院。

另外，國民黨台北市議員鍾小平也問說，之前有酒店公關被確診新冠肺炎，目前全市的酒店、舞廳、酒吧，已暫停營業，但沒有登記的場所，就不會檢查？且KTV要不要停業？這是疫情、公安的雙重討論，務實才能防疫。

高振源則說，有登記的酒店、舞廳、酒吧，就會每天稽查，若沒有登記，但只要有陪侍行為，警察就會查察。