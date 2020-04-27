月經發燒雇主怕肺炎 竟要求她離職

新北26歲周姓女子3周前因月經關係導致發燒，雇主卻認為她有新冠肺炎的疑慮竟要求她離職，由於現在疫情期間工作難找，周女透過「安心即時上工計畫」方案，目前在三重社福大樓工作，周女說，等到難關度過後，找到工作就會重回職場。

中央推動「安心即時上工計畫」申請人數為1570人，實際派工人數為606人，不過參加者必須在半年內有投保滿2個月以上，導致半數民眾因長期失業無法符合資格，新北推動「好來工作」方案，已有405人申請，目前上工人數為291人。

遭雇主要求離職的周女，目前在三重社福大樓協助整理防疫物資，周女說，當時因月經發燒，雇主認為她有新冠肺炎的疑慮要求她離職，不過她有跟雇主表達自身權益，必須支付資遣費、預告工資，雇主最後有支付相關費用。

周女指出，當時是從事會計工作，雖然疫情關係導致她失去工作，幸好現在還能再社福大樓工作，自己26歲還算年輕，不怕找不到工作，未來找到工作就會立刻重返職場。

復先生說，去年自己開小吃店面，但因為車禍導致腿部骨折，在家休養3個月，現在也不方便移動，雖然有投過許多履歷，但都石沈大海，透過「好來工作」幫助他度過難關。

新北市長侯友宜今也關心「安心工作」的民眾，侯友宜說，中央的「安心上工計畫」是好意，但投保資格較嚴格，來申請民眾只有4成符合，疫情期間找不容易，新北推動「好來工作」補足中央不足。