議員揭火災死亡連年雙位數 北市府斥：全國皆普遍增加

台北市中山區林森北路、長春路口的錢櫃，昨天上午發生火災，造成多人輕重傷、送醫，有市議員調閱資料，發現台北市歷年火災死亡人數表，發現從市長柯文哲上任後，僅2015年死亡人數為5人，之後連續4年死亡人數為兩位數；尤其2017年死亡22人，是台北市近17年來，因火災死亡的最高人數。

台北市柯文哲、副市長黃珊珊及相關市府官員，親上火線說明錢櫃火災事件，對於火災死亡人數增加，台北市消防局長吳俊鴻表示，在2016年之前，突發事件、縱火等，會列入刑案，但從2016年以後，府內嚴格要求死亡統計，只要跟火相關，都必須統計進去，所以去年火災死亡人數，自殺縱火就佔7個。

吳俊鴻也說，這不是台北市問題，從2016年以後，全國死亡案件皆普遍增加，因為統計基準不一樣；柯文哲也說，以前縱火是刑事案，沒有嚴格統計，所以如果要比較，應該前後同樣標準。

另外，針對錢櫃大火，被指廠商施作電梯時，卻把消防警報關閉，導致多人傷亡的主因；柯文哲表示，業者犯一個錯誤，就是向建管處申請執照變更後，應該同時向消防局申請消防計畫書，但後者未申請就先偷跑。

吳俊鴻也強調，昨天失火的錢櫃林森店，從2018年至今都檢查合格，也測試過，但因為施工才關閉，未來會全面稽查，避免這現象發生，以及有無邊施工邊營業的情形。