快訊

「條件式解禁」？ 疫情當前，現在能解除封鎖嗎？

議員揭火災死亡連年雙位數 北市府斥：全國皆普遍增加

聯合報 / 記者張世杰／台北即時報導
台北市柯文哲、副市長黃珊珊及相關市府官員，親上火線說明錢櫃火災事件。記者張世杰／攝影
台北市柯文哲、副市長黃珊珊及相關市府官員，親上火線說明錢櫃火災事件。記者張世杰／攝影

北市中山區林森北路、長春路口的錢櫃，昨天上午發生火災，造成多人輕重傷、送醫，有市議員調閱資料，發現台北市歷年火災死亡人數表，發現從市長柯文哲上任後，僅2015年死亡人數為5人，之後連續4年死亡人數為兩位數；尤其2017年死亡22人，是台北市近17年來，因火災死亡的最高人數。

台北市柯文哲、副市長黃珊珊及相關市府官員，親上火線說明錢櫃火災事件，對於火災死亡人數增加，台北市消防局長吳俊鴻表示，在2016年之前，突發事件、縱火等，會列入刑案，但從2016年以後，府內嚴格要求死亡統計，只要跟火相關，都必須統計進去，所以去年火災死亡人數，自殺縱火就佔7個。

吳俊鴻也說，這不是台北市問題，從2016年以後，全國死亡案件皆普遍增加，因為統計基準不一樣；柯文哲也說，以前縱火是刑事案，沒有嚴格統計，所以如果要比較，應該前後同樣標準。

另外，針對錢櫃大火，被指廠商施作電梯時，卻把消防警報關閉，導致多人傷亡的主因；柯文哲表示，業者犯一個錯誤，就是向建管處申請執照變更後，應該同時向消防局申請消防計畫書，但後者未申請就先偷跑。

吳俊鴻也強調，昨天失火的錢櫃林森店，從2018年至今都檢查合格，也測試過，但因為施工才關閉，未來會全面稽查，避免這現象發生，以及有無邊施工邊營業的情形。

北市 火災 錢櫃

延伸閱讀

被疑晚到錢櫃火警現場 蔡壁如：柯文哲透過群組掌握細節

火災不在場議員轟無心市政 柯文哲：連任政府不需廣告

北市清查KTV、電影院 錢櫃各分店須合格才准營業

錢櫃火警柯文哲挨轟無心市政 黃瀞瑩秀照片回嗆「打嘴砲很容易」

相關新聞

月經發燒雇主怕肺炎 竟要求她離職

新北26歲周姓女子3周前因月經關係導致發燒，雇主卻認為她有新冠肺炎的疑慮竟要求她離職，由於現在疫情期間工作難找，周女透過...

19世紀紅毛城英國官邸秘辛 按下這按鈕女僕立馬就到

5月1日勞動節在即，勞工朋友今年適逢3天連假，可好好放鬆身心，不過對於19世紀的勞工來說，就沒有這種福利，在淡水知名古蹟...

影／荷蘭空運鬱金香與糖漿煎餅 贈北市聯醫給醫護打氣

為感謝台灣捐贈口罩給荷蘭的第一線人員，荷蘭辦事處特別空運鬱金香花束與糖漿煎餅，致贈北市聯合醫院，給醫護們打氣，荷蘭辦事處...

陽明山保變住六之六爭議 公民團體將再提公民訴訟

陽明山保變住六之六開發案遭質疑有土方超挖、草率通過水保計畫等爭議。綠色消費者基金會、草山生態文史聯盟、蠻野心足生態協會等...

影／遭轟無心市政 柯：連任不需要再廣告

北市林森錢櫃KTV昨天發生5死49傷嚴重火警，事發當下台北市長柯文哲在屏東參訪，無法及時趕抵現場坐鎮，遭藍綠議員砲轟防疫...

社宅、國宅減租？ 雙北盤算

新冠肺炎疫情延燒，繼台中、新北市提出社會住宅紓困方案，擁有大量社宅、國宅的台北市也正研議，擬針對因疫情影響生計的承租戶給予紓困，但究竟要採「延繳租金」或「減少租金」方式，近期就會討論。若順利拍板，有望實施。

新北學子編防疫金句 拍片致敬全球醫護

為推廣防疫觀念，新北國高中閱讀推動小組成立「防疫文青團」，邀請師生將國、高中課文及中外作家經典佳句，改編成「防疫文青句」，有學生將〈陋室銘〉改為「距離不用遠，1.5米則行；口罩不用多，戴好就靈」，趣味十足；另外也有9校師生拍片為全球醫護人員加油打氣，以英文高喊「你是黑暗中的陽光」，致上最高敬意。

詢問紓困暴增 三重區公所改戶外專區辦理

新冠肺炎疫情衝擊民眾生活，中央各部會為民眾紓困，24日宣布沒有勞保或不符合相關產業紓困民眾，可向各區公所申請衛福部最高3萬元的「急難救助金」，不過消息早在20日曝光，導致每天都有百位民眾到公所詢問，新北市三重區公所今起改為戶外專區受理，避免人多有群聚感染風險。

里長大小聲／議員助理轉任 陳芷柔服務更開心

新北市鶯歌鳳鳴地區是新興重劃區，近年高樓住宅興建，吸引外地居民入住。鳳鳴里位處鳳鳴地區中心點，里長陳芷柔原是議員助理，後來投入里長工作，她以之前的服務經驗轉化到里長身上，爭取服務駕輕就熟，她說雖然會遇到非常多瑣碎的事，但樂趣比以前多，「當里長，人生百態看得最透澈」。

全台首場春茶賽事 三峽碧螺春評鑑改直播

新北市109年度三峽碧螺春茶舉行評鑑，是今年全台首場春茶賽事，特等獎由資深製茶師黃文雄奪得。

代攤商買口罩撲空 北市里長籲統一配送區公所

為落實市場防疫，經濟部中部辦公室配售口罩給公、民營市場，以及夜市攤商，委由地方市場處代收代辦。北市文山區光明民營市場由里長陳峙穎代理，日前領貨時卻撲空，希望市府未來能統一配送至各地區公所，不要人到現場才說沒貨。市場處表示，因物流時間不定，會向中央反映，希望能統一時間送達，方便攤商領取。

里長大小聲／遏止違停亂象 邱奕承爭取科技執法

新冠肺炎疫情，讓不少人害怕搭捷運、公車等大眾交通運輸工具，改自己開車或騎車，位於商業區的北市臥龍里，近來頻出現違規停車亂象，里長邱奕承不斷接到里民反映，要里長想辦法解決，只好頻頻打電話向市府、警方反映，自嘲快成了檢舉達人。

熱門新聞

「自救價」不用千元 烏山頭湖境會館住第二晚僅888

五星級外帶餐盒受歡迎 餐廳母親節桌菜推外帶搶訂單

台61線區間測速廠商鬧烏龍 設備不須經國家檢驗受質疑

錢櫃KTV火警釀5死 消防員：逃生避難圖記好最重要

錢櫃火災！柯文哲南下屏東訪察 緊急中斷行程北返

防護衣國家隊缺工 鄭文燦：報告總統防疫阿嬤超認真

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。