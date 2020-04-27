KTV大火釀死傷 侯友宜：防疫無公安假期

新北市長侯友宜今天對台北市KTV大火釀死傷的事故表示，新北市從以前到現在，對公安採取最嚴格的標準來檢視，防疫期間沒有公安假期，要更嚴密的檢查，這和防疫無關。

侯友宜今天上午進行市政行程時接受媒體聯訪，媒體詢及台北市KTV大火釀嚴重傷亡一事，侯友宜表示，新北市向來對公安採取最嚴格的標準來檢視，只要有任何的缺失，馬上會開單嚴重警告，經限期改善未改善就會斷水斷電勒令停業。

媒體追問外界有防疫期間因酒店、舞廳關閉導致人潮轉移到KTV的說法，侯友宜表示，「防疫期間沒有公安假期」，公安檢查不會有所鬆懈及有所延誤，要更加的嚴密的檢查，不管是哪個行業，只要有涉及公共安全領域就有責任把它把管好，這跟防疫無關，公安就是要嚴格的守好。

他表示，新北市密閉空間的場所已經有130家自己停止營業，市府會在防疫期間加強管控人潮，但是公安的部分是「一碼歸一碼，公安不合格，沒有改善，就是斷水斷電、勒令停業，因為公安沒有防疫假期的」。

媒體問侯友宜對北市KTV大火當下，台北市長柯文哲沒有第一時間坐鎮指揮的意見，侯友宜表示，相信每一個人都會把自己的角色做好，現階段最重要的是司法調查讓責任歸屬能釐清楚，對家屬給予撫慰協助，讓責任清楚撫平家屬的傷痛，「我們大家好好做，我相信柯市長也會做好他的工作」。