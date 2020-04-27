議員批虐老機構院長假辭職真推託 社會局報告下月再開
台北市社會局原訂今早在民政委員會進行工作報告，會議開始前，議員李慶元提出權宜問題，表示台北市立兆如老人安養護中心去年爆出虐老案件，當時要求該院長列席報告卻未出席，後來更爆「假辭職」。李慶元痛批，除非社會局承諾解約、要求兆如安養中心院長立刻赴議會報告，不然就散會。主席林亮君表示， 5月11日再安排社會局工作報告，要求北市公辦民營安養機構院長列席說明。
李慶元表示，今年1月13日兆如老人安養護中心爆出虐老案件，調閱監視器卻說畫面被洗掉，當時請社會局邀請兆如安養中心院長出席說明，第一次沒有來，僅派兩名代表前來說明，後來社會局說院長辭職，他痛批「人都辭職了，還能叫他來嗎？」
李慶元怒斥，虐老案爆發後，社會局接連要求加害照服員不可接觸老人，前後共發了三次公文，該安養機構卻是在2月24日才把照服員換樓層，這一個月間仍讓加害人與被害人共處同樓層，明顯有瑕疵。
此外，兆如安養中心為公辦民營的長照機構，契約中規範「乙方在委託期間，拒絕台北市議會來說明、提供相關資料，得不予續約。」李慶元痛批，若社會局今天不承諾解約、不要求兆如安養中心院長列席，就不要工作報告，「議員邀不會來，那以後邀都不會來！」
主席林亮君表示，今日暫緩社會局工作報告，最快5月11日安排社會局說明，重新檢視養護機構契約。前段將進行工作報告，後段再由議員針對該案件進行答詢，一併檢討長照機構契約內容，社會局 5月4日必須回報邀請情形。
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