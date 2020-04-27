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19世紀紅毛城英國官邸秘辛 按下這按鈕女僕立馬就到
5月1日勞動節在即，勞工朋友今年適逢3天連假，可好好放鬆身心，不過對於19世紀的勞工來說，就沒有這種福利，在淡水知名古蹟紅毛城內有一個神祕設施，前清英國領事只要按下「僕役呼叫鈴」，僕役就會立刻到房服務，24小時隨傳隨到，就好比是現代化的飯店和機上服務。
淡水古蹟博物館指出，為方便英國領事傳喚管家僕役，官邸1樓設置一組「僕役呼叫鈴」總機，並於臥室、餐廳、客廳、門廳等地點設置「服務按鈕」，只要領事於任一地點按下服務鈴，總機端的鈴聲就會響起，指示地點的號碼牌也會同時落下，管家及僕役便可知道領事在何處需要服務。
對於這項現代化的服務，就有遊客開玩笑說，似乎在卡通「灰姑娘」及影集「唐頓莊園」看過類似橋段，很像飯店和機上服務；淡古則表示，現在的勞工對比19世紀的僕役來說，已享有各種福利，許多國家也訂定每年5月1日為勞動節，感謝勞動階級對社會的貢獻，雖連假期間各場館仍因疫情暫停開放，但民眾仍可在家利用線上3D環景技術(https://reurl.cc/5l4q3z)欣賞這個特殊的機關。
淡古館長柏麗梅表示，近期因配合新北市防疫政策，古蹟群皆暫停開放至5月3日，閉館期間已完成大規模的消毒與清潔，預計開放後，仍暫時關閉滬水一方藝文空間3樓的積木共和國、海關碼頭C棟的滬尾之役體驗館及滬尾礮臺的射擊體驗區，其餘各場館入館前則需戴口罩、量額溫並採實名制，溫度超過37.5度者不開放進館，入口處備有酒精消毒，建議參觀民眾於室內保持1.5 公尺、室外1 公尺的社交距離。
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