揭北市火災死亡連年雙位數 羅智強轟市府施政皆空話

台北市中山區林森北路、長春路口的錢櫃，今天上午發生火災，造成多人輕重傷、送醫，台北市長柯文哲今天下午3時許從南部抵達現場時，指錢櫃業者在3月30日有通過安檢，但會造成這麼嚴重的傷亡，主要還是因為警報器關掉，將來應該要調整標準做法，「不要讓他一邊整修，一邊還在營業」。

不過，國民黨台北市議員羅智強今晚於臉書貼文，指台北市錢櫃大火，消防隊說疑似因施工關閉5項設備，真的是太離譜、草菅人命，如此重大的公安事件，台北市政府除了必須還原事件發生真相，也必須重新檢視消防檢查的流程，絶不容類似漏洞發生。

羅智強也貼出的台北市歷年火災死亡人數表，從2003年至2014年，12個年度中，除了2003死亡16人、2004死亡10人、2009死亡18人、2012死亡14人、2013死亡10人，有5度年火災死亡人數為兩位數，其餘為個位數。

不過，從柯文哲上任後，僅2015年死亡人數為5人，之後2016年有17人、2017年有22人、2018年有16年、2019年有15人，連續4年死亡人數為兩位數；尤其2017年死亡22人，是台北市近17年來，因火災死亡的最高人數。