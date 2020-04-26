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錢櫃唯一正職員工命喪火場 妻崩潰：不該邊施工邊營業

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錢櫃火警柯文哲晚到 藍綠議員轟無心市政

中央社 / 台北26日電

北市錢櫃KTV林森店今天發生火警，造成多人死傷，台北市長柯文哲因上午在屏東縣枋寮鄉進行市政交流，下午才到火警現場。藍綠市議員指出，柯文哲無心市政。

台北市政府發言人戴于文對此表示，柯文哲並非南下造勢，而是受枋寮鄉長陳亞麟邀請，前往枋寮鄉進行農漁產產銷、文化發展及地方創生等市政交流。對於外界部分似是而非的批評，深表遺憾。

錢櫃KTV林森店火警釀重大死傷，柯文哲沒能在第一時間抵達火警現場。中國國民黨台北市議員秦慧珠指出，柯文哲在疫情期間到南部搞政黨活動，要扣分。

秦慧珠說，疫情嚴峻，各政黨活動都有所節制，例如總統蔡英文520連任就職活動也簡化、國民黨議員的政治動作有減少，即使錢櫃KTV沒有失火，柯文哲也不該到南部造勢。

民主進步黨台北市議員簡舒培表示，柯文哲在防疫期間四處趴趴走，無心市政，只在意台灣民眾黨的未來，難以叫人支持。

民進黨台北市議員洪健益指出，台北市發生重大火警，柯文哲卻不在，就如同發生天災時，地方首長出國玩一樣。

柯文哲昨天下午到高雄出席台灣民眾黨國家治理學院國政班，面對媒體詢問為何不去北市防疫旅館行程等問題時，不發一語。

對此，戴于文表示，火災發生後，柯文哲第一時間掌握訊息，即請台北市消防局長吳俊鴻坐鎮指揮，全力救災外，也請台北市副市長黃珊珊到場掌握狀況，柯文哲也立即停止參訪行程，趕返台北勘災並探視傷者，下令錢櫃KTV全面停止營業。

另外，國民黨台北市議員游淑慧指出，台北市政府22日才剛開過公安會報，顯示多數場域的消防安全設備不合格率相當低，如今發生重大火災傷亡事件，「簡直打臉」。

她說，若非疫情期間到KTV唱歌的人大幅減少，或火災若發生在晚上，情況一定更嚴重。

無黨籍台北市議員林亮君指出，台北市政府應立即啟動公共安全聯合稽查小組，針對目前仍在營業的封閉式娛樂場所，全面進行公安檢查。

北市 柯文哲

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