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大家宅在家 這些類的垃圾竟然增加這麼多

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
疫情造成廢紙與廢紙容器的回收量大增，台南市環保局提醒民眾要加上折疊，才是正確的回收方式，圖為錯誤的方式未折疊。圖／環保局提供
疫情造成廢紙與廢紙容器的回收量大增，台南市環保局提醒民眾要加上折疊，才是正確的回收方式，圖為錯誤的方式未折疊。圖／環保局提供

新冠肺炎疫情讓百業蕭條，但維獨宅經濟發燒，包括網購、外送餐等，業績都大幅成長，台南市環保局指出，今年1到3月台南市紙類等回收量大幅成長，與去年同期相比增加都超過兩成，應該與宅經濟成長有關。

台南市環保局一般廢棄物管理科指出，台南市資源垃圾回收量一向穩定，但今年1到3月，卻有部分回收項目明顯成長，除了紙類之外，還有紙容器、鋁箔包及塑膠容器等共計4類成長最明顯，都超過兩成，研判與宅經濟有關，民眾在家網購、宅配，增加許多包裝材料的廢棄物，此外在家叫餐點外送，也增加許多紙容器、塑膠容器的用量，還有之前不少民眾搶著囤積物資，包括鋁箔包裝似料、寶特瓶飲料等，在家期間逐漸消耗，也產生不少垃圾。

根據環保局的統計，成長最多的是塑膠容器（寶特瓶為主），去年1到3月的回收量為8563公噸，今年1到3月則是1萬1049公噸，成長29%；其次是紙容器（紙杯、便當盒等），去年1到3月的回收量為1713公噸，今年成長到2190公噸，成長28%。

而其他像是紙類（主要是包裝的紙材、紙箱等）則從去年1到3月的5萬1158公噸，成長到今年的6萬4627公噸，成長26%，鋁箔包則從去年1649公噸，成長到今年的2062公噸，成長25%。

環保局表示，回收量大增，但垃圾量相對成長不多，顯見民眾多數有回收的觀念，是一件好事，但是多數民眾在回收時，並未協助將回收物折疊、縮小，加重了清潔隊員的回收工作負擔。

環保局表示，由於回收量增加，民眾又沒有折疊，造成回收車很快就滿，只好再開第二台車協助，或是卸貨後再返回家戶現場，同時資源回收廠人員處理回收物的時間也跟著延長。

環保局表示，之前是推行民眾自備餐具、容器，可以減少紙容器與塑膠容器的用量，但現在大家都宅在家靠外送，很難減少用量，只能推動大家盡量縮小回收物的體積，以方便環保局作業，包括飲料杯、餐盒在沖洗後套疊，鐵罐、鋁罐、鋁箔包壓扁，紙箱也先折疊。

疫情造成廢紙與廢紙容器的回收量大增，台南市環保局提醒民眾要加上折疊，才是正確的回收方式，圖為正確的折疊回收。圖／環保局提供
疫情造成廢紙與廢紙容器的回收量大增，台南市環保局提醒民眾要加上折疊，才是正確的回收方式，圖為正確的折疊回收。圖／環保局提供

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