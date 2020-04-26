快訊

錢櫃大火 4男1女罹難名單出爐

錢櫃吧台員工火場喪命 留下妻子和1歲兒

錢櫃大火釀災 新北晚間稽查安檢KTV卡拉OK

中央社 / 新北26日電

台北市林森北路錢櫃KTV今天大火造成多人傷亡，引發社會關注，新北市長侯友宜下令加強安檢及臨檢KTV及卡拉OK等封閉式娛樂場所，副市長謝政達今晚9時率隊聯合稽查。

新北市政府表示，近日因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，為防範群聚造成防疫破口，持續針對轄內封閉式娛樂場所擴大安檢及臨檢，要求人潮管制，已勸導130家業者歇業。

市府表示，由於今天發生台北市林森北路錢櫃KTV大火，造成多人傷亡的慘劇，市長侯友宜針對此一重大公安事件，下令要求新北市公安小組和警消等單位，針對各封閉式娛樂場所再度加強全面安檢和臨檢。

市府表示，為維護公安及防疫規劃稽查勤務，將由副市長謝政達於今晚9時率警消等相關局處，針對KTV及卡拉OK等業者實施公安聯合稽查，以提醒業者及民眾注意公共安全及防疫意識。

KTV 錢櫃 安檢

延伸閱讀

草莓蛋吐司很噁？ 內行人激推「隱藏吃法」：好吃到流淚

斐濟前總理卡拉瑟病逝 享壽79歲

影／鐵路街藏春色恐防疫破口 基警日夜站崗嫖客難買春

桶屍案婦人涉入糾紛曝光 6年前失蹤時間點成關鍵

相關新聞

全台首場春茶評鑑出爐 三峽碧螺春搶「鮮」品嘗

新北市109年度三峽碧螺春茶舉行評鑑，是今年全台首場春茶賽事，因應防疫，評鑑現場以全程錄影、直播方式取代對外開放，並改變...

補助標準不清 諮詢民眾塞爆公所明起改戶外

新冠肺炎疫情衝擊民眾生活，中央各部會為民眾紓困，搶先在記者會公布卻未先告知第一線受理的區公所，像是申請1到3萬元的急難紓...

桃市5月1日裁撤10條免費公車路線引反彈 試辦316路公車

受新冠肺炎疫情影響，大眾運輸工具運量下滑，桃園市交通局日前宣布5月1日起裁撤10條免費公車「樂活巴」路線，引起地方民眾不...

傳統信仰撞科學防疫 這些神明遶境原來是為了除疫

新冠肺炎疫情升溫，為避免群聚感染風險，全台各大宗教活動陸續停辦或延期，其中新北市淡水「清水巖清水祖師遶境」今年也宣布停辦...

公有停車格檢討收費 新北：為了管理

新北交通局接連宣布在新店、汐止、樹林、板橋、林口的部分路段公有停車格開始收費，避免停車格遭久停占用，交通局停車營運科長許...

曾建議入境者普篩 侯友宜：現確診人數已較少

高雄市長韓國瑜建議為醫護人員普篩，新北市長侯友宜曾表示，入境居家檢疫者才是高危險群，今天再度被詢問有關普篩問題，侯表示，...

多國語言文宣、外籍漁民口罩取得 新北推出漁港防疫2.0

因應新冠肺炎疫情持續延燒，新北市漁業處推出漁港防疫2.0，除加入多國語言文宣加強宣導、協助口罩取得及休假管控外，海巡單位...

五一連假各縣市防疫沒統一？ 侯友宜：訊息會互相通報

中央拍板確定放五一連假，新北市長侯友宜被問到是否各縣市防疫作業須協調統一標準？對此，侯友宜表示，各縣市訊息互相通報、中央...

中和佳和公園新建幼兒園及地下停車場 預計2年後完工

為滿足中和地區停車需求，新北市政府今舉辦佳和公園新建幼兒園與公托中心暨地下停車場統包工程動土典禮，將斥資約5億1千2百萬...

新北多日零確診 五一連假分三階段防疫

新冠肺炎新北市有多日零確診，市長侯友宜上午表示，雖然慶幸零確診，但也要戒慎恐懼，尤其對即將到來的五一連假也分三階段管控風...

日本陽光青年有個中華魂 九份駐館行銷書畫文化

沿著九份豎崎路階梯往上走，有可能遇到日本陽光青年飯塜章悟搭訕，他是墨旅九份書道創意館的店員，喜歡待在店外與遊客交談，能說...

北市預約公車 7月4路線先測試

北市交通局7月1日將試辦「預約公車」，以免乘客少的離峰時段，公車載客數掛蛋。北市公車聯營管理委員會指出，預約公車初期擬在小18、542等4條路線先行測試，民眾可透過App、網頁或打電話預約，特定時段班次有人預約才發車。

熱門新聞

山友眼中小惡魔 蜱蟲咬人不鬆口

疫情紓困救命錢因卡債遭凍結 民眾求助嘉義縣議員

新冠肺炎疫情未減緩 廟東夜市外帶客變多

五星級外帶餐盒受歡迎 餐廳母親節桌菜推外帶搶訂單

原本無肉不歡 她吃素一年體重少了25公斤

救偏鄉小學生學力 台東試辦跨校合班上課　

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。