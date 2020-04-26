錢櫃大火釀災 新北晚間稽查安檢KTV卡拉OK
台北市林森北路錢櫃KTV今天大火造成多人傷亡，引發社會關注，新北市長侯友宜下令加強安檢及臨檢KTV及卡拉OK等封閉式娛樂場所，副市長謝政達今晚9時率隊聯合稽查。
新北市政府表示，近日因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，為防範群聚造成防疫破口，持續針對轄內封閉式娛樂場所擴大安檢及臨檢，要求人潮管制，已勸導130家業者歇業。
市府表示，由於今天發生台北市林森北路錢櫃KTV大火，造成多人傷亡的慘劇，市長侯友宜針對此一重大公安事件，下令要求新北市公安小組和警消等單位，針對各封閉式娛樂場所再度加強全面安檢和臨檢。
市府表示，為維護公安及防疫規劃稽查勤務，將由副市長謝政達於今晚9時率警消等相關局處，針對KTV及卡拉OK等業者實施公安聯合稽查，以提醒業者及民眾注意公共安全及防疫意識。
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