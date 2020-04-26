大坑生態園區春季賞螢看蛙 落實防疫民眾安心玩

2020大坑生態教育解說活動開跑，因應螢火蟲季節的到來，台中市風景區管理所昨天和今天，在大坑生態園區舉辦2場次「春季賞螢觀蛙活動」，為今年一系列的「大坑蝶螢嘉年華」揭開序幕，防疫期間受到限制，仍吸引100多名遊客參與賞螢導覽解說。

為加強入山賞螢防疫工作，台中市觀旅局啟動大坑風景區假日人流管制措施，針對賞螢活動採線上實名制登記報名且有總量管制，讓所有遊客安心賞螢。觀旅局長林筱淇表示，因疫情尚未平息，市府除辦理有益民眾身心健康的戶外活動，相關的防疫配套措施也要確實到位。

今年賞螢活動防疫措施絕除了透過報名實名制掌握參加者資訊、活動場地劃設安全距離標示、安排專業護理師協助，也在活動入口報到處專人量測體溫及手部消毒，由各導覽解說老師分隊分散進行導覽，在活動過程中要求遊客務必落實戴口罩及保持1公尺以上的社交距離。