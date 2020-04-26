快訊

柯文哲趕抵錢櫃火災現場 勒令業者停業徹查

大坑生態園區春季賞螢看蛙 落實防疫民眾安心玩

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
大坑生態園區內，滿天螢光的生態環境。圖／台中市觀旅局提供
大坑生態園區內，滿天螢光的生態環境。圖／台中市觀旅局提供

2020大坑生態教育解說活動開跑，因應螢火蟲季節的到來，台中市風景區管理所昨天和今天，在大坑生態園區舉辦2場次「春季賞螢觀蛙活動」，為今年一系列的「大坑蝶螢嘉年華」揭開序幕，防疫期間受到限制，仍吸引100多名遊客參與賞螢導覽解說。

為加強入山賞螢防疫工作，台中市觀旅局啟動大坑風景區假日人流管制措施，針對賞螢活動採線上實名制登記報名且有總量管制，讓所有遊客安心賞螢。觀旅局長林筱淇表示，因疫情尚未平息，市府除辦理有益民眾身心健康的戶外活動，相關的防疫配套措施也要確實到位。

今年賞螢活動防疫措施絕除了透過報名實名制掌握參加者資訊、活動場地劃設安全距離標示、安排專業護理師協助，也在活動入口報到處專人量測體溫及手部消毒，由各導覽解說老師分隊分散進行導覽，在活動過程中要求遊客務必落實戴口罩及保持1公尺以上的社交距離。

風景區管理所長廖偉志表示，此次賞螢活動在開放報名後，名額在1分鐘之內全部額滿，顯見遊客對自然生態的熱愛，以及對活動歷年成效的肯定，沒報名成功的民眾可參考5、6月份大坑生態園區賞蝶活動。大坑生態園區榮獲行政院環保署評鑑為五顆星優等環境教育場所，場域內常出現的蝴蝶種類達140多種，也是許多昆蟲及蛙類的棲地，今年重新施作生態池及整建步道，是體驗生態旅遊、環境教育的最佳場域。

台中大坑生態園區，加強入山賞螢人員防疫工作。圖／台中市觀旅局提供
台中大坑生態園區，加強入山賞螢人員防疫工作。圖／台中市觀旅局提供

賞螢 生態園區 台中市

延伸閱讀

潭雅神綠園道禁電動自行車 首日開罰10件

台中潭雅神綠園道禁行電動自行車 今起取締開罰

2020春季賞螢在大坑 中市警五分局交通疏導

不理新增確診 台中大坑步道今上山人潮比昨還多

相關新聞

全台首場春茶評鑑出爐 三峽碧螺春搶「鮮」品嘗

新北市109年度三峽碧螺春茶舉行評鑑，是今年全台首場春茶賽事，因應防疫，評鑑現場以全程錄影、直播方式取代對外開放，並改變...

補助標準不清 諮詢民眾塞爆公所明起改戶外

新冠肺炎疫情衝擊民眾生活，中央各部會為民眾紓困，搶先在記者會公布卻未先告知第一線受理的區公所，像是申請1到3萬元的急難紓...

桃市5月1日裁撤10條免費公車路線引反彈 試辦316路公車

受新冠肺炎疫情影響，大眾運輸工具運量下滑，桃園市交通局日前宣布5月1日起裁撤10條免費公車「樂活巴」路線，引起地方民眾不...

傳統信仰撞科學防疫 這些神明遶境原來是為了除疫

新冠肺炎疫情升溫，為避免群聚感染風險，全台各大宗教活動陸續停辦或延期，其中新北市淡水「清水巖清水祖師遶境」今年也宣布停辦...

公有停車格檢討收費 新北：為了管理

新北交通局接連宣布在新店、汐止、樹林、板橋、林口的部分路段公有停車格開始收費，避免停車格遭久停占用，交通局停車營運科長許...

曾建議入境者普篩 侯友宜：現確診人數已較少

高雄市長韓國瑜建議為醫護人員普篩，新北市長侯友宜曾表示，入境居家檢疫者才是高危險群，今天再度被詢問有關普篩問題，侯表示，...

多國語言文宣、外籍漁民口罩取得 新北推出漁港防疫2.0

因應新冠肺炎疫情持續延燒，新北市漁業處推出漁港防疫2.0，除加入多國語言文宣加強宣導、協助口罩取得及休假管控外，海巡單位...

五一連假各縣市防疫沒統一？ 侯友宜：訊息會互相通報

中央拍板確定放五一連假，新北市長侯友宜被問到是否各縣市防疫作業須協調統一標準？對此，侯友宜表示，各縣市訊息互相通報、中央...

中和佳和公園新建幼兒園及地下停車場 預計2年後完工

為滿足中和地區停車需求，新北市政府今舉辦佳和公園新建幼兒園與公托中心暨地下停車場統包工程動土典禮，將斥資約5億1千2百萬...

新北多日零確診 五一連假分三階段防疫

新冠肺炎新北市有多日零確診，市長侯友宜上午表示，雖然慶幸零確診，但也要戒慎恐懼，尤其對即將到來的五一連假也分三階段管控風...

日本陽光青年有個中華魂 九份駐館行銷書畫文化

沿著九份豎崎路階梯往上走，有可能遇到日本陽光青年飯塜章悟搭訕，他是墨旅九份書道創意館的店員，喜歡待在店外與遊客交談，能說...

北市預約公車 7月4路線先測試

北市交通局7月1日將試辦「預約公車」，以免乘客少的離峰時段，公車載客數掛蛋。北市公車聯營管理委員會指出，預約公車初期擬在小18、542等4條路線先行測試，民眾可透過App、網頁或打電話預約，特定時段班次有人預約才發車。

熱門新聞

墾丁步入空前觀光黑暗期 景點冷清到業者打哆嗦

山友眼中小惡魔 蜱蟲咬人不鬆口

警察說故事：焚屍緝凶 來認屍男子竟是另1殺妻案凶嫌

疫情紓困救命錢因卡債遭凍結 民眾求助嘉義縣議員

大溪老街湧入1萬遊客 民眾：多為境外移入病例不擔心

苗栗縣7鄉鎮被列無人機禁航區 縣府力爭將取消

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。