全台首場春茶評鑑出爐 三峽碧螺春搶「鮮」品嘗

新北市109年度三峽碧螺春茶舉行評鑑，是今年全台首場春茶賽事，因應防疫，評鑑現場以全程錄影、直播方式取代對外開放，並改變評審品評動線及方式，特等獎由資深茶師黃文雄奪得。

「青心柑仔」為三峽在地特有的茶樹品種，茶湯碧綠清澈、爽口回甘，青心柑仔以手採嫩芽方式，每隔7天可採摘一次，全年連續摘採，農友會在春、冬兩季產製碧螺春，夏季則生產蜜香紅茶。

由於茶樹早生種的特性，新北成為今年全台最先舉辦春季碧螺春評鑑賽事的縣市，結果於4月17日出爐，共有203個參賽茶樣，最終由來自三峽製茶世家-綠品茶行、資深國寶級製茶師黃文雄獲得特等獎。

行政院農業委員會茶業改良場課長林金池表示，今年春季碧螺春特等獎滋味清爽甘甜，濃稠度高及濃郁的綠豆香氣等特色獲得評審一致認同。

新北市農業局表示，因應新冠肺炎疫情尚未趨緩，並配合行政院農業委員會茶業改良場訂定的指引，此次評鑑以全程綠影、直播方式取代對外開放，並首度改變評審品評動線及方式，由評審各自品茶湯再統計分級，避免群聚感染風險。