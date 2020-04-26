補助標準不清 諮詢民眾塞爆公所明起改戶外

新冠肺炎疫情衝擊民眾生活，中央各部會為民眾紓困，搶先在記者會公布卻未先告知第一線受理的區公所，像是申請1到3萬元的急難紓困，中央雖擴大審核對象但未詳細解釋，導致難以審核通過，而詢問的民眾也擠爆公所辦公區，新北市就有公所明起改為戶外受理。

各區公所都有受理急難紓困，因應疫情衛福部已增列救助項目，沒有勞保的自營者陷入生活困頓，且未達到當地區每人每月最低生活費1.5倍，就可以提出申請，但相關依據不明確，部分民眾還需要舉證，詢問案件多、實際審核通過少之又少。

第一線承辦人員指出，補助政策不能在記者會先公佈，必須讓基層第一線事先了解甚至教育訓練，新聞發布後民眾打電話詢問，第一線才有辦法回應民眾，不能公布後才有公文來，會讓民眾誤解公所「不進入狀況」。

承辦人員說，新聞消息傳出後不少民眾來詢問，但還要等正式公文、法令還沒下來，只有概括性講法沒有明確適用對象，導致無法作業，各公所都很困擾，目前只能先受理民眾的申請。

三重區社會人文課長謝義彥說，急難救助金增列受理項目後，公佈後來詢問、申請民眾暴增，從原本單日10餘件增加為百件，為顧及前來民眾的安全與社交距離，明起改為戶外受理申請，避免在室內出現群聚

新莊區社會課長邱素蘭說，中央政策發布後，媒體、社群傳遞的非常快，公文有時沒辦法及時到，第一線也只能透過網路、市府了解，面對民眾詢問稍有力不從心，但會盡量協助民眾申請補助，配合中央的政策。