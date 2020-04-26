桃市5月1日裁撤10條免費公車路線引反彈 試辦316路公車

受新冠肺炎疫情影響，大眾運輸工具運量下滑，桃園市交通局日前宣布5月1日起裁撤10條免費公車「樂活巴」路線，引起地方民眾不滿，議員也頻頻接獲陳情；交通局獲悉後，考量蘆竹區公所周邊區域及龜山區大坑地區居民，有不少人需至林口長庚醫院就醫，將自5月1日起試辦316「林口長庚-蘆竹區公所」公車路線。

桃園自5月1日起將裁撤10條樂活巴路線包括，L301、L315、L316、L328、L509、L510、L702、L710、L711。市議員劉勝全、張桂綿表示，由於蘆竹區在5、6月將有L301、305與308共3條路線被裁，陸續接獲民眾陳情。

桃園市政府交通局局長劉慶豐說，龜山區大坑地區的部分居民反映，因搭車民眾較為年長，不知上下車都需刷卡，以致L315、L316每班次人數低，另外，L301與市區公車708路線幾乎99％路線重疊，僅差蘆竹區公所一站。為照顧這兩區居民有到林口長庚醫院就醫的需求，劉慶豐表示，5月1日起試辦316「林口長庚-蘆竹區公所」公車路線，為期3個月，若能達公車經營成本，後續將改為正式營運路線行駛。

316試辦公車自蘆竹區公所發車，經南上路，穿越國道一號高速公路橋下涵洞後，由大坑路、陳厝坑路至林口長庚醫院，車程僅須30分鐘，可滿足原L301、L315、L316路線蘆竹往來林口長庚醫院的需求。劉慶豐表示，該路線為市府協調桃園客運闢駛的收費路線，採平假日行駛，每日往返共14班次。