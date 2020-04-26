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傳統信仰撞科學防疫 這些神明遶境原來是為了除疫

聯合報 / 記者吳亮賢 / 新北即時報導
淡水三芝九庄輪祀保生大帝遶境今年改為車巡方式。記者吳亮賢／攝影
淡水三芝九庄輪祀保生大帝遶境今年改為車巡方式。記者吳亮賢／攝影

新冠肺炎疫情升溫，為避免群聚感染風險，全台各大宗教活動陸續停辦或延期，其中新北市淡水「清水巖清水祖師遶境」今年也宣布停辦，「淡水三芝九庄輪祀保生大帝」則改為車巡，引起地方上許多民眾感嘆，清水祖師、保生大帝遶境是早年為了驅除瘟疫而生的信仰活動，如今反因疫情喊卡，百年活動也因此「始於除瘟，斷於防疫」。

相傳日據時期淡水地區曾發生瘟疫，居民奉請清水祖師遶境才驅除病害，早期只在瘟疫發生時才會舉辦，後來固定在每年農曆5月舉行遶境，並延續至今，被在地民眾稱為「淡水大拜拜」，每年都吸引上萬人參與。

但今年適逢疫情，清水祖師廟宣布取消車巡和遶境，消息一出，有網友在臉書社團「細說淡水」po出清水祖師聖像，感嘆指出清水祖師遶境本是為了除瘟疫，如今卻「始於除瘟，斷於防疫」；底下也有許多民眾表示，「遶境真的是淡水人的童年和回憶」、「看了會流淚」、「等我以後長大也要參加遶境」。

另外，淡水三芝九庄輪祀保生大帝遶境今年也改為車巡，人數、規模銳減；地方人士指出，保生大帝被稱為醫藥之神，但因在淡水、三芝地區沒有固定廟宇，由9個庄頭居民輪流祭祀，每年的過庄活動，除了為保生大帝搬新家，也是祈求祂至各庄坐鎮，為百姓消災解厄、醫治病痛。

每年過庄活動，負責輪祀的庄頭都會舉辦大型平安餐，家家戶戶也會在門前擺案祭拜，如今因疫情皆不復見，就有老一輩民眾感嘆，「下一次輪祀就是9年以後，不知道還等不等得到」。

淡水 疫情

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