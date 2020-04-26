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公有停車格檢討收費 新北：為了管理

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
板橋區長安街251巷的公有停車格5月1日起納入計時收費。圖／新北交通局提供
板橋區長安街251巷的公有停車格5月1日起納入計時收費。圖／新北交通局提供

新北交通局接連宣布在新店、汐止、樹林、板橋、林口的部分路段公有停車格開始收費，避免停車格遭久停占用，交通局停車營運科長許芫綺說，只要民眾反應就會派人評估，符合條件符合就會收費，收費不是為了收入，而是管理的重要方式。

新北林口區興林二街、板橋區長安街251巷的公有停車格5月1日起納入計時收費，許芫綺指出，新北3萬2000多個公有車位，已有2萬8000多個為收費車格，其餘4000多個屬於巷道內、公私共有、道路條件不符合，能收費會盡量收費。

許芫綺說，早期因為道路較小條或是土地為公私共有，可能沒有車格或是有車格沒有收費，但隨著時間改變，道路雙向至少3.5米空間、土地從公私地共有變成公有土地，交通流量符合規定，才可以進行收費。

許芫綺指出，公有停車格收費本來就是新北政策，收入不是政府要的，管理才是政府要的重點，收費多半是每半小時10元，郊區、河濱道路雖然車輛會長期停放，但為了提升周轉，就會以計次一天一次來收費。

許芫綺表示，新北有未收費路段的列管清冊，會依據現況進行會勘評估，若道路條件改變，民眾有反應也能會勘評估，各區都會進行檢討，若道路條件許可就會納入收費。

另外新冠疫情期間為減少民眾外出，許芫綺說，路邊停車使用第三方支付「手機就是繳費機」，疫情期間只要滿2筆停車單就有現折5元的優惠；居家檢疫期間不能出門者，有罰單、停車繳費單到期，也可以向新北申請延期繳費15天。

新北 疫情 林口

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