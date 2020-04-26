聽新聞
test
0:00 / 0:00
多國語言文宣、外籍漁民口罩取得 新北推出漁港防疫2.0
因應新冠肺炎疫情持續延燒，新北市漁業處推出漁港防疫2.0，除加入多國語言文宣加強宣導、協助口罩取得及休假管控外，海巡單位也幫忙漁民量體溫，漁港防疫超前部署。
新北市政府自疫情爆發後，針對漁港防疫作業，除前往轄區內28處漁港進行對漁民宣導、製作手舉牌在漁港、觀光漁市場宣導防疫觀念外。
漁業處更進一步推動漁港防疫2.0，即日起加入多國語言文宣強化外籍漁民外出管理，要求漁船主掌握並記錄外僱外籍船員休假動向，宣導避免前往人潮聚集場所。
此外，遇到沒有口罩的外籍漁民除提供一次性口罩、假日加強防疫作業，以免因疫情擴散導致漁船無法出海作業。
海巡單位也加強漁港防疫作業，為避免漁船產生防疫破口，除了透過雷達航跡追蹤漁船動態外，只要作業超過雷達範圍的漁船進港，一律全船體溫加強測量，若查獲與他國漁船有接觸，將逕行通報1922並啟動相關管制機制。
新北市農業局長李玟表示，漁船主有義務確保所有外籍漁民的口罩取得，除了讓外籍漁民持健保卡貨居留證至藥局購買外，也可交由雇主代為購買，或使用健保快易通手機APP購買。
透過雇主與船員一起配合，全面配戴口罩並保持社交安全距離、定期量體溫等防疫措雌，才能落實漁港防疫，讓漁產業得以延續。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言