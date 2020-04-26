多國語言文宣、外籍漁民口罩取得 新北推出漁港防疫2.0

因應新冠肺炎疫情持續延燒，新北市漁業處推出漁港防疫2.0，除加入多國語言文宣加強宣導、協助口罩取得及休假管控外，海巡單位也幫忙漁民量體溫，漁港防疫超前部署。

新北市政府自疫情爆發後，針對漁港防疫作業，除前往轄區內28處漁港進行對漁民宣導、製作手舉牌在漁港、觀光漁市場宣導防疫觀念外。

漁業處更進一步推動漁港防疫2.0，即日起加入多國語言文宣強化外籍漁民外出管理，要求漁船主掌握並記錄外僱外籍船員休假動向，宣導避免前往人潮聚集場所。

此外，遇到沒有口罩的外籍漁民除提供一次性口罩、假日加強防疫作業，以免因疫情擴散導致漁船無法出海作業。

海巡單位也加強漁港防疫作業，為避免漁船產生防疫破口，除了透過雷達航跡追蹤漁船動態外，只要作業超過雷達範圍的漁船進港，一律全船體溫加強測量，若查獲與他國漁船有接觸，將逕行通報1922並啟動相關管制機制。

新北市農業局長李玟表示，漁船主有義務確保所有外籍漁民的口罩取得，除了讓外籍漁民持健保卡貨居留證至藥局購買外，也可交由雇主代為購買，或使用健保快易通手機APP購買。