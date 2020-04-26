五一連假各縣市防疫沒統一？ 侯友宜：訊息會互相通報

中央拍板確定放五一連假，新北市長侯友宜被問到是否各縣市防疫作業須協調統一標準？對此，侯友宜表示，各縣市訊息互相通報、中央地方不分你我，只要全力以赴就能掌控疫情。

因近期發現確診者為跨縣市移動，防疫作業不只是一個縣市做好的事情，侯友宜表示，這次台灣防疫只有一個共同的敵人，就是新冠肺炎，只要各縣市訊息互相通報、地方首長負起完全責任，把人車流管控好。

尤其人潮多、密閉空間地點也要不斷提醒民眾做好防疫措施、保持社交距離、衛生習慣平時就要建構起來。侯說，新北市在過年前就開始落實政策，也感謝民眾配合。

各縣市大家都有共同作戰觀念，只要同心齊力，中央、地方不分你我，全面備戰，面對五一連假只要全力以赴，就能掌控疫情。

另外，針對台中及高雄也開始進行封城兵推演練，侯僅表示，各首長的作為都尊重。