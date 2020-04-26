中和佳和公園新建幼兒園及地下停車場 預計2年後完工

為滿足中和地區停車需求，新北市政府今舉辦佳和公園新建幼兒園與公托中心暨地下停車場統包工程動土典禮，將斥資約5億1千2百萬元打造一棟地上4層、地下2層建物，總面積高達約4180坪，從今年4月開始動工，預計2022年5月完工。

中和地區人口密集，公設用地彌足珍貴，為達到活化土地的利用，市府配合捷運環狀線的開通及施工中的捷運萬大樹林線，在中山路二段佳和公園興建地下停車場並共構幼兒園、公托中心及健身中心。

新北市長侯友宜今也前往現場參加動土典禮，侯表示，此工程完工後，不僅可改善當地現有停車位不足的問題，還能解決學齡前幼兒教育及托育需求，為地方提供更好的公共服務品質。

新北市工務局新工處指出，此統包工程將斥資約5億1千2百萬元，打造一棟地上4層、地下2層建物，總面積高達約4180坪。

落成後將進駐幼兒園、托育中心、健身中心及地下停車場，其停車場將能提供280個汽車停車位及100個機車停車位。

施工期間將設置4公尺寬的臨時通道取代中山路二段64巷，連接莊敬路49巷20弄的封閉路段，另外，佳和公園周邊部分停車格在施工期間取消，但也會設置臨時機車停車場，降低民眾不便。

工務局表示，佳和公園為中和地區首屈一指的海洋特色公園，興建幼兒園、地下停車場原址為公園內的自強游泳池舊址。