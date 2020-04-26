春暖花開育雛季節 大安森林公園賞鳥趣
台北市中心的大安森林公園具有蓊蓊鬱鬱的樹木，樹蔭提供了民眾及小動物們最佳的休憩場所，公園內大生態池中央的浮島更是鳥類棲息的天堂，為多種鷺科鳥類的繁殖地，伴隨著春暖花開，也進入鳥類的育雛季節，夜鷺、紅冠水雞及白鷺鷥等也前來築巢，已然是賞鳥民眾最佳觀賞景點之一。
大安森林公園內藉由設計栽植高低不同的喬灌木，不僅形成多層次的自然生態保護，更隨著季節呈現不同綠蔭樣貌及多樣顏色的花語；茄苳、榕科等生長的果實，加上昆蟲及水池魚類，提供了中小型鳥類成長所需的攝取來源，而這些中小型鳥類及松鼠族群，也吸引鳳頭蒼鷹的高階獵食者來公園棲息，形成可貴的完整生態全景。
台北市公園處表示，北市府與大安森林公園之友基金會準備於籃球場旁執行「樹木方舟計劃」，進行改善區域土壤、排水及新植喬木，但在施工前發現五色鳥夫妻正準備於木麻黃樹上孕育下一代，深怕影響育兒的重責大任，因此決定暫緩施工。
台北市公園處指出，大安森林公園吸引許多鳥類觀察家及生態攝影師前來賞鳥，民眾不妨在閒暇之餘來探索一番，為了避免驚嚇到鳥類，建議不要穿著過度鮮豔的服裝、交談保持輕聲細語，當野鳥已擺出警戒姿勢時請不要靠近牠們。
另外，民眾不要為了吸引鳥類靠近而進行人為餵食，會使牠們產生健康疾病、喪失求生本能等，甚至會導致鳥口超出環境負荷，影響周圍環境乾淨與品質，呼籲民眾一同向周遭的朋友、孩子們宣導「愛牠，就不要餵牠！」
台北市公園處提醒，大安森林公園屬於戶外開放述空間，觀察鳥類及公園生態的同時仍提醒民眾至公園活動時，注意室外應保持至少1公尺的社交距離，建議戴口罩並做好防疫措施，以降低病毒傳染的風險。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言