春暖花開育雛季節 大安森林公園賞鳥趣

台北市中心的大安森林公園具有蓊蓊鬱鬱的樹木，樹蔭提供了民眾及小動物們最佳的休憩場所，公園內大生態池中央的浮島更是鳥類棲息的天堂，為多種鷺科鳥類的繁殖地，伴隨著春暖花開，也進入鳥類的育雛季節，夜鷺、紅冠水雞及白鷺鷥等也前來築巢，已然是賞鳥民眾最佳觀賞景點之一。

大安森林公園內藉由設計栽植高低不同的喬灌木，不僅形成多層次的自然生態保護，更隨著季節呈現不同綠蔭樣貌及多樣顏色的花語；茄苳、榕科等生長的果實，加上昆蟲及水池魚類，提供了中小型鳥類成長所需的攝取來源，而這些中小型鳥類及松鼠族群，也吸引鳳頭蒼鷹的高階獵食者來公園棲息，形成可貴的完整生態全景。

台北市公園處表示，北市府與大安森林公園之友基金會準備於籃球場旁執行「樹木方舟計劃」，進行改善區域土壤、排水及新植喬木，但在施工前發現五色鳥夫妻正準備於木麻黃樹上孕育下一代，深怕影響育兒的重責大任，因此決定暫緩施工。

台北市公園處指出，大安森林公園吸引許多鳥類觀察家及生態攝影師前來賞鳥，民眾不妨在閒暇之餘來探索一番，為了避免驚嚇到鳥類，建議不要穿著過度鮮豔的服裝、交談保持輕聲細語，當野鳥已擺出警戒姿勢時請不要靠近牠們。

另外，民眾不要為了吸引鳥類靠近而進行人為餵食，會使牠們產生健康疾病、喪失求生本能等，甚至會導致鳥口超出環境負荷，影響周圍環境乾淨與品質，呼籲民眾一同向周遭的朋友、孩子們宣導「愛牠，就不要餵牠！」