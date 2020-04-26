快訊

不斷更新／林森北路錢櫃失火20多人受困 1人無生命跡象送醫

中職／朱育賢8戰8轟 日媒：要來日職嗎？

春暖花開育雛季節 大安森林公園賞鳥趣

聯合報 / 記者張世杰／台北即時報導
大安森林公園色彩鮮艷的五色鳥。圖／台北市公園處提供
大安森林公園色彩鮮艷的五色鳥。圖／台北市公園處提供

北市中心的大安森林公園具有蓊蓊鬱鬱的樹木，樹蔭提供了民眾及小動物們最佳的休憩場所，公園內大生態池中央的浮島更是鳥類棲息的天堂，為多種鷺科鳥類的繁殖地，伴隨著春暖花開，也進入鳥類的育雛季節，夜鷺、紅冠水雞及白鷺鷥等也前來築巢，已然是賞鳥民眾最佳觀賞景點之一。

大安森林公園內藉由設計栽植高低不同的喬灌木，不僅形成多層次的自然生態保護，更隨著季節呈現不同綠蔭樣貌及多樣顏色的花語；茄苳、榕科等生長的果實，加上昆蟲及水池魚類，提供了中小型鳥類成長所需的攝取來源，而這些中小型鳥類及松鼠族群，也吸引鳳頭蒼鷹的高階獵食者來公園棲息，形成可貴的完整生態全景。

台北市公園處表示，北市府與大安森林公園之友基金會準備於籃球場旁執行「樹木方舟計劃」，進行改善區域土壤、排水及新植喬木，但在施工前發現五色鳥夫妻正準備於木麻黃樹上孕育下一代，深怕影響育兒的重責大任，因此決定暫緩施工。

台北市公園處指出，大安森林公園吸引許多鳥類觀察家及生態攝影師前來賞鳥，民眾不妨在閒暇之餘來探索一番，為了避免驚嚇到鳥類，建議不要穿著過度鮮豔的服裝、交談保持輕聲細語，當野鳥已擺出警戒姿勢時請不要靠近牠們。

另外，民眾不要為了吸引鳥類靠近而進行人為餵食，會使牠們產生健康疾病、喪失求生本能等，甚至會導致鳥口超出環境負荷，影響周圍環境乾淨與品質，呼籲民眾一同向周遭的朋友、孩子們宣導「愛牠，就不要餵牠！」

台北市公園處提醒，大安森林公園屬於戶外開放述空間，觀察鳥類及公園生態的同時仍提醒民眾至公園活動時，注意室外應保持至少1公尺的社交距離，建議戴口罩並做好防疫措施，以降低病毒傳染的風險。

紅冠水雞於生態池水中戲水優游。圖／台北市公園處提供
紅冠水雞於生態池水中戲水優游。圖／台北市公園處提供
大生態池白鷺鷥正忙著育雛餵食。圖／台北市公園處提供
大生態池白鷺鷥正忙著育雛餵食。圖／台北市公園處提供

大安森林公園 北市 賞鳥

延伸閱讀

享受和螢火蟲睡 大學講師透天厝如何養2萬隻？

燙金門牌淪賠售一條街？「大安石翫」賠千萬

大安媽祖園區沒媽祖 台中市府擬買雕像解套

安心嘗美食 台中大安農會葱肉餡餅、水餃獲3顆星評鑑

相關新聞

中和佳和公園新建幼兒園及地下停車場 預計2年後完工

為滿足中和地區停車需求，新北市政府今舉辦佳和公園新建幼兒園與公托中心暨地下停車場統包工程動土典禮，將斥資約5億1千2百萬...

新北多日零確診 五一連假分三階段防疫

新冠肺炎新北市有多日零確診，市長侯友宜上午表示，雖然慶幸零確診，但也要戒慎恐懼，尤其對即將到來的五一連假也分三階段管控風...

日本陽光青年有個中華魂 九份駐館行銷書畫文化

沿著九份豎崎路階梯往上走，有可能遇到日本陽光青年飯塜章悟搭訕，他是墨旅九份書道創意館的店員，喜歡待在店外與遊客交談，能說...

北市預約公車 7月4路線先測試

北市交通局7月1日將試辦「預約公車」，以免乘客少的離峰時段，公車載客數掛蛋。北市公車聯營管理委員會指出，預約公車初期擬在小18、542等4條路線先行測試，民眾可透過App、網頁或打電話預約，特定時段班次有人預約才發車。

北市校園直飲台 宣導「勿直飲，拿水瓶裝水喝」

新冠肺炎疫情嚴峻，學校防疫受關注。北市議員鍾佩玲指出，疫情影響，台北自來水事業處上月起暫停北市643座供民眾飲水的直飲台，卻有9所學校的直飲台仍在使用中，且消毒頻率不同，最久甚至多達30天，她要求北市教育局評估是否停用。對此，教育局指出，防疫期間會加強宣導，不要直飲，可拿水瓶裝水喝。

疫情影響／北市自駕巴士 5月實測有變數

北市府與廠商合作進行「信義路公車專用道自動駕駛巴士創新實驗計畫」，原定5月起上路測試，每天凌晨有2款、共3輛無人自駕巴士，行駛信義路中山南路口到基隆路口間的公車專用道。不過，受疫情影響，從歐美進口的偵測設備延遲到貨，能否如期上路測試出現變數。

新北智駕巴士 淡海新市鎮測試

新北市交通局向交通部爭取2年5千萬元智駕電動巴士測試運行計畫，即日起在淡海新市鎮測試無載客運行，為期1個月，接著測試半年免費載客，希望今年底前完成測試營運計畫，也期盼智駕巴士銜接輕軌，交叉輔助人力駕駛。

北市圖、動物園 後天起採實名制

因應新冠肺炎，台北、新北市各社教機構加強防疫，北市教育局昨宣布，後天起，台北市立圖書館、動物園啟動實名制措施。動物園表示，周二開始，會在大門口、貓纜入口和公務門設點，遊客進入就要登記留下姓名和聯絡方式。

4年前遇台鐵松山爆炸案 邱子恩浴火重生繁星上中央大學

新北市汐止秀峰高中學生邱子恩4年前因台鐵松山爆炸案受傷，手腳36%燒傷、左腳韌帶斷裂，長時間清創和復健後，傷勢逐漸好轉，今年也透過繁星計畫錄取中央大學資工系，希望未來能做出很棒的電玩遊戲。

淡大甄試考生達6800人 附近旅館滿房 防疫緊張

新北市淡江大學入學甄試考生多達6800人，導致附近旅館住客率大增，有2間滿房，多間達到中央規定的6成分流標準，觀旅局向市府防疫應變中心預警，市長侯友宜要求密切注意周邊景點是否出現人潮。

下月繳房屋稅 旅館業別忘申請減稅

使用牌照稅繳納時間將截止，緊接著下月將徵收房屋稅。新北市稅捐處長黃育民提醒，如生意受疫情衝擊，旅館業者申請停用樓層或停歇業，稅率可降到2%，約可節省3成稅款；金門則可降到1.5%，等於少繳一半。

新北4千多輛營業車 申請停駛減稅

汽機車使用牌照稅徵收剩最後5天，新北稅捐稽徵處發現往年僅有數百輛申請停用牌照減稅，今年增加到4千多輛，市庫至少減收4千餘萬元稅款，因申請停用牌照可減稅，今年疫情衝擊計程車等營業車輛，駕駛紛紛申請停用。新北和基隆也都有民眾詢問如何申請延繳和分期。

熱門新聞

墾丁步入空前觀光黑暗期 景點冷清到業者打哆嗦

影／日月潭水位15年來最低 九蛙疊像登陸湖底快成草原

南迴公路新增3處測速桿警稱為減速慢行 用路人反應兩極

加強防疫 北市宣布下周二起動物園、圖書館實施實名制

警察說故事：焚屍緝凶 來認屍男子竟是另1殺妻案凶嫌

黃金花海超越社交距離 花壇虎山岩賞金針花人潮爆滿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。