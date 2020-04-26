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日本陽光青年有個中華魂 九份駐館行銷書畫文化

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
日本人飯塚章悟喜愛中華文化，也是運動健將，曾擔任淡江大學足球校隊隊長。記者邱瑞杰／攝影
日本人飯塚章悟喜愛中華文化，也是運動健將，曾擔任淡江大學足球校隊隊長。記者邱瑞杰／攝影

沿著九份豎崎路階梯往上走，有可能遇到日本陽光青年飯塜章悟搭訕，他是墨旅九份書道創意館的店員，喜歡待在店外與遊客交談，能說一口流利的國語的他，在台灣已待了五年，若不道破，還以為他是台灣人。

飯塜章悟在日本關東千葉縣出生，他的爸爸看到中國經濟崛起，覺得下一代培養外語能力很重要，因此在升國中時安排他讀中華街的華僑學校，學習中文和中華文化，畢業後前往新加坡念國際學校，加強英文實力。

高中畢業後，飯塜章悟曾思索要在新加坡或台灣讀大學，最後因在華橋學校接觸中華文化的愉快經驗，選擇就讀台灣淡江大學英文系，去年畢業。

飯塚章悟從幼稚園開始踢足球，到淡大讀書時加入足球隊，參加了4次大專盃足球賽，大四時被選為隊長就讀淡江大學時，擔任足球校隊長，是叱吒球場的校園風雲人物。

墨旅是飯塜章悟的第一份工作，他說，因為很喜歡書法等中華文化，所以覺得工作有很多樂趣。日本受中國影響也有書道文化，但在日本「書」跟「畫」是分開的，在墨旅看到駐店藝術家，拿起毛筆能寫能畫，覺得很厲害。

九份商圈有不少外國遊客，飯塚章悟擁有日文、中文、英文三聲道，面對來自各國的遊客，幾乎都能輕鬆交談，不少人受他吸引，走進墨旅領略中華文化。

飯塜章悟有時會陪著客人慢慢欣賞作品，適時解說。店內設有體驗區，他也常鼓勵沒拿過毛筆的外國人，試著拿毛筆沾水，在免墨水寫紙上練寫寫書法，讓台灣行留下更美好的回憶。

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