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陳時中視察聯醫和平院區 醫護樂合影

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午到市聯醫和平婦幼院區視察，醫護人員還迫不及待和他合影。圖／北市聯合醫院提供
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午到市聯醫和平婦幼院區視察，醫護人員還迫不及待和他合影。圖／北市聯合醫院提供

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、專家小組召集人張上淳，今天下午到台北市立聯合醫院和平婦幼院區視察，北市衛生局長黃世傑、聯醫總院長黃勝堅等人陪同；院方除報告應變整備及清空計畫，也安排陳實地視察，醫護人員還迫不及待和陳時中合影。

北市聯醫副總院長黃遵誠表示，張上淳召集人因為是台北區指揮官，常來聯醫視察設施、防疫計畫，報告過程中，陳部長對聯醫的準備也很放心，但實地視察時，他沒看過醫護人員這麼開心，「發獎金也沒笑得那麼燦爛」，大家都急著想跟部長合影。

陳時中視察A棟9樓護理站，透過監視螢幕了解負壓隔離病房中18名確診者身體狀況，還視察A棟8樓專責單人病房、急診部及發燒篩檢站等地，搭上公務車離去前，他特別揮手向院方人員致意。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午到台北市立聯合醫院和平婦幼院區視察，醫護人員還迫不及待和陳時中合影，陳最後從院區大門搭公務車離去。記者翁浩然／攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午到台北市立聯合醫院和平婦幼院區視察，醫護人員還迫不及待和陳時中合影，陳最後從院區大門搭公務車離去。記者翁浩然／攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、專家小組召集人張上淳，今天下午到台北市立聯合醫院和平婦幼院區視察。圖／北市聯合醫院提供
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、專家小組召集人張上淳，今天下午到台北市立聯合醫院和平婦幼院區視察。圖／北市聯合醫院提供
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、專家小組召集人張上淳，今天下午到台北市立聯合醫院和平婦幼院區視察。圖／北市聯合醫院提供
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、專家小組召集人張上淳，今天下午到台北市立聯合醫院和平婦幼院區視察。圖／北市聯合醫院提供
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、專家小組召集人張上淳，今天下午到台北市立聯合醫院和平婦幼院區視察。圖／北市聯合醫院提供
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、專家小組召集人張上淳，今天下午到台北市立聯合醫院和平婦幼院區視察。圖／北市聯合醫院提供

陳時中 醫護人員

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