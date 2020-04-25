陳時中視察聯醫和平院區 醫護樂合影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、專家小組召集人張上淳，今天下午到台北市立聯合醫院和平婦幼院區視察，北市衛生局長黃世傑、聯醫總院長黃勝堅等人陪同；院方除報告應變整備及清空計畫，也安排陳實地視察，醫護人員還迫不及待和陳時中合影。
北市聯醫副總院長黃遵誠表示，張上淳召集人因為是台北區指揮官，常來聯醫視察設施、防疫計畫，報告過程中，陳部長對聯醫的準備也很放心，但實地視察時，他沒看過醫護人員這麼開心，「發獎金也沒笑得那麼燦爛」，大家都急著想跟部長合影。
陳時中視察A棟9樓護理站，透過監視螢幕了解負壓隔離病房中18名確診者身體狀況，還視察A棟8樓專責單人病房、急診部及發燒篩檢站等地，搭上公務車離去前，他特別揮手向院方人員致意。
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