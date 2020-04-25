因應五一連假 金山老街上限730人啟動管制
因應五一連假可能有人潮，新北市金山區公所今天會同金山警察分局、義交啟動人、車流管制演練，在區內各大路口進行交通疏導，並監控車流及人流數量，同時模擬各點位達容留上限時，如何快速啟動管制點設置，為接下來的五一連假做好妥適準備。其中金山老街根據連續3周末的統計與測試，決定容留上限為730人，超過就啟動人流管制。
金山區區長陳國欽表示，經連續3周周末實施人、車流關懷及交通疏導工作，並實際統計人流分別計算出金山老街容留人數上限為730人、獅頭山公園及中角灣衝浪基地等戶外景點則為同時間超過千人啟動管制。
陳國欽說，為因應下周五一連假，車流管制點除原規畫中山路中正路口、中山路民生路口、中興路民生路口，再增加金山區聯外幹道環金路與中山路（基金公路口）、中正路（陽金公路口）及清水路（淡金公路口）等，容留人數上限及停車場車位使用50%時，啟動管制計畫，避免群聚發生，也提醒遊客注意。
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