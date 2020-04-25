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2陸軍官兵支援敦睦艦後腹瀉 司令部：採檢是陰性
陸軍官兵支援敦睦艦後身體不適，外界擔心是否染疫。陸軍司令部發布新聞稿表示，陸軍有三位官兵在4月18日支持敦睦艦隊人員運輸，其中兩人在23日回報出現腹瀉情況，當天中午就醫與採檢，檢驗結果是陰性，後續居家自主健康管理14天。
陸軍司令部表示，步兵訓練指揮部三位官兵在4月18日支援敦睦艦隊人員運輸任務，依規定穿防護衣、N95口罩、護目鏡、手套等全套防護裝備，並由地支部軍醫專業人員實施勤前教育，任務完成後自主健康管理14天。
司令部指出，兩人在23日回報出現腹瀉狀況，當日中午就醫並採檢，送驗結果均為「陰性」，後續將繼續居家自主健康管理14日。針對新冠肺炎威脅，均依中央流行疫情指揮中心政策指導及國防部相關規範辦理 ，落實執行。
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