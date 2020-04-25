快訊

好消息！台鐵車長接觸磐石艦確診者 二採仍為陰性

五一連假目前照常放假 陳時中：不排除因急迫情況改變

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2陸軍官兵支援敦睦艦後腹瀉 司令部：採檢是陰性

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
陸軍2名官兵在支援敦睦艦後身體不適，陸軍司令部表示兩人採檢是陰性。記者劉學聖／攝影
陸軍2名官兵在支援敦睦艦後身體不適，陸軍司令部表示兩人採檢是陰性。記者劉學聖／攝影

陸軍官兵支援敦睦艦後身體不適，外界擔心是否染疫。陸軍司令部發布新聞稿表示，陸軍有三位官兵在4月18日支持敦睦艦隊人員運輸，其中兩人在23日回報出現腹瀉情況，當天中午就醫與採檢，檢驗結果是陰性，後續居家自主健康管理14天。

陸軍司令部表示，步兵訓練指揮部三位官兵在4月18日支援敦睦艦隊人員運輸任務，依規定穿防護衣、N95口罩、護目鏡、手套等全套防護裝備，並由地支部軍醫專業人員實施勤前教育，任務完成後自主健康管理14天。

司令部指出，兩人在23日回報出現腹瀉狀況，當日中午就醫並採檢，送驗結果均為「陰性」，後續將繼續居家自主健康管理14日。針對新冠肺炎威脅，均依中央流行疫情指揮中心政策指導及國防部相關規範辦理 ，落實執行。

陸軍 健康管理 敦睦艦隊

延伸閱讀

磐石艦疫擴大本土？ 指揮中心：台鐵車長下午採檢出爐

傳陸軍支援磐石官兵疑似染疫 陸軍：採檢結果陰性

影／敦睦艦隊染疫毀一中商圈 業者嘆：業績掉到剩1成

陸軍醫官懷疑官兵染新冠肺炎 吹哨人傳將處分軍方否認

相關新聞

加強防疫 北市宣布下周二起動物園、圖書館實施實名制

因應新冠肺炎，北市政府教育局宣布各社教機構加強防疫，針對室內場館進行流量人數之管制，4月28日開始進入台北市立圖書館、台...

影／不畏潑漆恫嚇 銅鑼灣書店在台重開幕

香港的銅鑼灣書店今天在台北市中山區重啟開幕。銅鑼灣書店1994年於香港開業後，因店內販賣被中共列為禁書的書籍遭到迫害，書...

2陸軍官兵支援敦睦艦後腹瀉 司令部：採檢是陰性

陸軍官兵支援敦睦艦後身體不適，外界擔心是否染疫。陸軍司令部發布新聞稿表示，陸軍有三位官兵在4月18日支持敦睦艦隊人員運輸...

北市動物園圖書館將採實名制 新北也不排除

台北市立動物園、圖書館4月28日起，將採實名制。新北市的公有密閉場館包括體育、藝文等自3月20日起，已暫停對外開放，且經...

新北首座比賽級射箭場完工今啟用 運動、休憩好去處

新北市樹林區原住民傳統射箭場今天啟用，新北市高管處表示，這是新北首座比賽級傳統射箭場完工，除了讓原住民有可做射箭運動比賽...

北市景點監控影像 27日上線

五一連假將至，台北市副市長黃珊珊上午陪同行政院長蘇貞昌參訪北市防疫旅館，對於人流與車流管制，黃珊珊說，4月27日將上線台北市各大景點的閉路電視影像，今天開始測試，27日上線。

陽明山電圍網防猴害好用 北市農戶申請最高補助4.5萬

陽明山猴害釀農損，北市動物保護處106年起與北投區農會合作，與在地農民協調，無償提供農地參與規畫設置防猴電圍網示範區，去...

新北智駕電動巴士上路 盼未來可和人力駕駛交叉輔助

新北市交通局向交通部爭取2年5千萬元智駕電動巴士測試運行計畫，即日起在淡海新市鎮測試無載客運行，為期1個月，結束後依計畫...

台中潭雅神綠園道禁行電動自行車 今起取締開罰

騎自行車風氣夯，台中市府觀旅局為提升民眾騎乘自行車的休憩品質，並維護騎乘安全，已請中市府警察局今日起對潭雅神綠園道騎乘電...

參訪防疫旅館未見柯文哲？蘇貞昌：黃珊珊比他漂亮

台北市政府推動防疫旅館成效不錯，行政院長蘇貞昌上午與交通部長林佳龍、衛福部長陳時中、台北市副市長黃珊珊參訪北市防疫旅館。...

中央、地方對封城不同調？蘇貞昌：離封城還很遠

行政院長蘇貞昌上午與交通部長林佳龍、衛福部長陳時中、台北市副市長黃珊珊參訪北市防疫旅館，對於封城的議題，台北市4月30日...

五一連假以北市車流監控影像管制 黃珊珊：4月27日上線

五一連假將至，台北市副市長黃珊珊上午陪同行政院長蘇貞昌參訪北市防疫旅館，對於人、車流的管制，黃珊珊指出，27日將正式上線...

熱門新聞

記得儲水！新北板橋區12里從29日起停水20小時

嘉義市樹葬區啟用 提供168個葬位循環使用

台中捷運警察標識出爐 中捷通車再跨大步

減輕藥師工作量 竹市府號召近3百志工分裝口罩

沒加入工會、沒勞保 攤販領不到勞工紓困

影／日月潭水位15年來最低 九蛙疊像登陸湖底快成草原

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。