受疫情影響 新北原住民歲時祭儀將討論是否延期
新冠肺炎疫情持續延燒，新北市原住民族行政局表示，今年度歲時祭儀將視疫情發展決定是否延期或暫緩，並將徵詢各界及族人意見後，透過正式公文及新聞發布說明。
原民局表示，歲時祭儀為原住民族的重要傳承活動，蘊涵原住民族文化、信仰、規範與教育意義，包含阿美族的豐年祭、布農族的射耳祭等，對原住民來說，活動當天是國定假日，可以依照規定請假，每年都有上萬的族人們盛裝參與，並增加族人之間情感交流的集會。
中央疫情指揮中心日前公布，公眾集會規定，大型群聚活動均不建議辦理。原民局指出，歲時祭儀活動是所有族人期待的盛宴，雖然多數活動都在戶外舉辦，但參加人數眾多，難保持戶外社交距離1公尺，原民局會視中央疫情指揮中心發布的疫情情況，審慎開會討論後再行決定。
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