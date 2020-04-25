受疫情影響　新北原住民歲時祭儀將討論是否延期

新冠肺炎疫情持續延燒，新北市原住民族行政局表示，今年度歲時祭儀將視疫情發展決定是否延期或暫緩，並將徵詢各界及族人意見後，透過正式公文及新聞發布說明。

原民局表示，歲時祭儀為原住民族的重要傳承活動，蘊涵原住民族文化、信仰、規範與教育意義，包含阿美族的豐年祭、布農族的射耳祭等，對原住民來說，活動當天是國定假日，可以依照規定請假，每年都有上萬的族人們盛裝參與，並增加族人之間情感交流的集會。