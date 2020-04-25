北市動物園圖書館將採實名制 新北也不排除

台北市立動物園、圖書館4月28日起，將採實名制。新北市的公有密閉場館包括體育、藝文等自3月20日起，已暫停對外開放，且經3度延遲，目前延長封閉至5月3日。新北市體育處表示，未來開放時一定採實名制登記，而新北市文化局則表示，目前有做實名制準備，不排除實施。

體育處表示，國民運動中心、運動據點等多採會員制，本來就會實名登記，未來開放後一定會全面採取實名制，並針對運動器材及教室進行1.5公尺社交距離標示，如重訓設備需間隔、瑜伽教室貼地貼等，進而達到人流管制效果。

文化局則說，場館已對如何進行實名制作規畫，但是否實施會配合市府政策決定。此外，最近是會考及指考考生準備期，不少考生會利用圖書館自修，不少家長、讀者紛紛向文化局陳情，希望像北市開放梅花座，文化局也坦言回覆陳情回到手軟。

新北市公有密閉場館包括14家國民運動中心、4家運動聚點、所有文化場館包括新北市立圖書館總館暨103分館，及活動中心等。府中15因為放映院在地下室密閉空間，難保空氣流通，確定延長閉館至5月31日。