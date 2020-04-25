新北首座比賽級射箭場完工今啟用 運動、休憩好去處

新北市樹林區原住民傳統射箭場今天啟用，新北市高管處表示，這是新北首座比賽級傳統射箭場完工，除了讓原住民有可做射箭運動比賽與休憩的好去處，也成為新北市原住民文化的重要指標地區。

射箭是原住民傳統生活技能之一，為保有原住民族特有文化，樹林原住民傳統射箭場在4月9日完工。截至今年3月統計，新北總計有5萬6775位原住民，位於樹林區原住民人口約6000人以上，為新北市行政區中人數之冠。

高管處表示，鹿角溪比賽場設在樹林，包含有鏢靶區、射擊區、休息區與籃球場，南靖練習場則設在鶯歌南靖部落，兩處場地外圍都有設置安全圍網，可管制出入人員，避免比賽或練習時發生意外。

考量現有射箭場安全性，及現有適合的空地都靠近在地南靖部落、舊三鶯部落，遂將場地選在靠近部落處，2座射箭場經費總計382萬元，從今年1月6日動工，花費3個月完工。

目前在樹林河濱周邊，除設置原住民族主題部落公園、壘球場、河濱自行車道、露營場等，目前正在設計身障者壘球場，以便照顧身障者運動權利。