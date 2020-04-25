加強防疫！北市宣布下周二起動物園、圖書館實施實名制

因應新冠肺炎，北市政府教育局宣布各社教機構加強防疫，針對室內場館進行流量人數之管制，4月28日開始進入台北市立圖書館、台北市立動物園啟動實名制措施，進入之市民以紙本登記或刷卡之方式紀錄，做好防疫。

北市立圖書館全面加強館舍環境清潔消毒，並要求入館民眾需量額溫、戴口罩，同時提供乾洗手液或酒精等設備。另外自修座位及期刊閱報區座位數調整，採行梅花座，4個閱覽桌座位改為2人使用，且同側保留1張座椅，並設置排隊等候線，保持社交距離。

4月28日開始進入台北市立圖書館啟動實名制措施。為鼓勵民眾踴躍使用北市圖資源，讀者到圖書館時可儘量使用自助借還書機或館外還書箱歸還圖書，各閱覽單位亦設有圖書消毒殺菌機供讀者安心使用。

遊客進入台北市立動物園室內展示館區應配戴口罩，保持社交距離，並於各室內展示館及販賣站入口提供酒精供民眾手部消毒，遊客面公共設施、用餐區每日定時消毒，另已進行室內展示館人流管制，於各館入口處配置工作人員進行人流管制。此外，凡入館者皆須測量額溫、配戴口罩及實名制登錄，購票及參觀時維持1.5公尺以上之社交距離。