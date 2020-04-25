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陽明山電圍網防猴害好用 北市農戶申請最高補助4.5萬

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
陽明山猴害釀農損，北市動物保護處106年起與北投區農會合作，與在地農民協調，無償提供農地參與規畫設置防猴電圍網示範區，去年12月23日完成北市第一處電圍網防猴示範點。圖／動保處提供
陽明山猴害釀農損，北市動物保護處106年起與北投區農會合作，與在地農民協調，無償提供農地參與規畫設置防猴電圍網示範區，去年12月23日完成北市第一處電圍網防猴示範點。圖／動保處提供

陽明山猴害釀農損，北市動物保護處106年起與北投區農會合作，與在地農民協調，無償提供農地參與規畫設置防猴電圍網示範區，去年12月23日完成北市第一處電圍網防猴示範點，因防猴害效果不錯；動保處今年7月1日前開放合法作物種植農地達0.2公頃以上農戶，申請設置電圍網，猴害農損嚴重者將優先受理，每案補助最高4.5萬元。

動保處指出，電圍網防猴方法是參考日本對野生動物防治的經驗與做法，由動保處規畫及向行政院農委會林務局申請經費，補助農民設置。

電圍網防治原理是以直流電、交流電，或太陽能電牧器整流後產生高電壓、低電流的電導線時，以間隔1.5到2.5秒的脈衝瞬間放電，讓猴子產生痛感，但不會造成動物或人受傷，且平均每2個月的電費約100元。

參加示範點計畫的產銷班班長陳水珍說，以前橘子成熟，還沒採收都被猴子吃光光，需要跟猴子長期抗戰，架設電網後，猴子進不了果園，草山柑的損失明顯減少，防治上輕鬆許多。

動保處產業保育組長王毓麟表示，在北市從事釋迦、柑橘類、檬果、水蜜桃、梨、柿及其他果樹；蔬菜、豆類或薯類、稻等作物種植農地達0.2公頃以上，合法使用土地的農戶，7月1日前都可向動保處申請裝設電圍網補助，猴害農損較嚴重地區將列為優先受理案件，每案補助最高4.5萬元。

陽明山猴害釀農損，北市動物保護處106年起與北投區農會合作，與在地農民協調，無償提供農地參與規畫設置防猴電圍網示範區，去年12月23日完成北市第一處電圍網防猴示範點。圖／動保處提供
陽明山猴害釀農損，北市動物保護處106年起與北投區農會合作，與在地農民協調，無償提供農地參與規畫設置防猴電圍網示範區，去年12月23日完成北市第一處電圍網防猴示範點。圖／動保處提供

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