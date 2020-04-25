新北智駕電動巴士上路 盼未來可和人力駕駛交叉輔助

新北市交通局向交通部爭取2年5千萬元智駕電動巴士測試運行計畫，即日起在淡海新市鎮測試無載客運行，為期1個月，結束後依計畫時程推動半年免費載客測試，今年底前希望可完成測試營運計畫，也期盼智駕巴士公共運輸接駁系統未來延伸為環狀式多點營運，銜接輕軌。

交通局了解發現目前全台有新北、台北和台南發展智駕巴士，新北由市府推動；台北由市府開放公車專用道給民間業者運用；台南也在沙崙測試。新北測試路段從淡海輕軌崁頂站到美麗新影城，約1.2公里，智駕電動巴士以時速15到20公里速度平穩前進，因車輛外觀特殊，許多路人發現都停下拍照或觀看。

交通局綜合規劃科代理科長黃莉雅說，智駕電動巴士測試運行須先現場測量，繪製精密地圖作為運行路線。行進時透過車體和路側偵測設備，回傳數據給車上電腦處理，運用人工智慧控制車輛運行，初期會從短程接駁開始。

黃莉雅表示，智駕電動巴士測試路線規畫在淡水區新市六路2段、義山路2段外側車道測試，以前都在封閉場域試驗操作，如今第一次上路運行，初期以專用路權封閉測試，最後3個月會開放路權混流行駛。部分路段有動物出沒，已要求測試團隊添裝障礙物偵測感應系統。

她說，發展智駕車是國際趨勢，但國內無相關法規，新北希望建立運作規範供交通部參考。目前公車駕駛很辛苦，業者找不到駕駛，智駕巴士未必要由市府經營，危機也是轉機，可搭配人力駕駛交叉輔助，在單純動線短程接駁，未來業者運作上很有彈性。

交通局長鍾鳴時表示，智駕電動巴士在全台各基地多以零組件和技術性測試為主，新北市則決定投入公共運輸系統，雖然測試距離不長，但包含的人、車、路等各項偵測技術，對未來智駕巴士、5G產業發展都很有意義。