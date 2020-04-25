台中潭雅神綠園道禁行電動自行車 今日起取締開罰
騎自行車風氣夯，台中市府觀旅局為提升民眾騎乘自行車的休憩品質，並維護騎乘安全，已請中市府警察局今日起對潭雅神綠園道騎乘電動自行車者取締開罰。潭雅神綠園道為自行車專用道，已公告禁止汽、機車通行，若違規行駛汽機車者將受罰，提醒民眾莫存僥倖心態於潭雅神綠園道行駛違規交通工具。
觀旅局長林筱淇表示，潭雅神綠園道去年10月1日至12月31日試辦禁止行駛電動自行車，3個月的試辦期間執行成效顯著，違規騎乘電動自行車案件大幅下降，已有明顯改善，並獲廣大遊客與在地居民的支持與肯定。
林筱淇說，目前已由台中市府交通局公告自今年3月25日起在潭雅神綠園道正式實施禁行電動自行車，公告第1個月為宣導期，第2個月起將正式取締開罰，呼籲民眾配合相關規定。
觀旅局指出，目前除潭雅神綠園道各路口處已完成設置中、英、泰、越南及印尼文等5種語系的禁止騎乘電動自行車告示牌共77處之外，也結合勞工局、經發局等各局處加強宣導，公告實施第1個月由警察局現場協助勸導，自第2個月、也就是今日起，警方將依據「道路交通管理處罰條例規定」第73條取締開罰，違規者將處以300至600元罰鍰，請民眾配合遵守法令，以免受罰。
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