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中央、地方對封城不同調？蘇貞昌：離封城還很遠

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
行政院長蘇貞昌上午與交通部長林佳龍、衛福部長陳時中、台北市副市長黃珊珊參訪北市防疫旅館。記者楊正海／攝影
行政院長蘇貞昌上午與交通部長林佳龍、衛福部長陳時中、台北市副市長黃珊珊參訪北市防疫旅館。記者楊正海／攝影

行政院長蘇貞昌上午與交通部長林佳龍、衛福部長陳時中、台北市副市長黃珊珊參訪北市防疫旅館，對於封城的議題，台北市4月30日將舉辦兵推，蘇貞昌指出，指揮官陳中部長已經講過，離封城還很遠。台灣12天沒有本土病例 ，離封城還很遠，沒有要封城，地方政府鑑於各地不同情形，先做準備也是可以理解。

黃珊珊則表示，台北市跟中央一直沒有不同調的問題，而且2月14號台北市就做過社區感染的桌上兵推，最近大家比較關心磐石艦，會擔心是不是還有擴大管制的需要，所以台北市是考慮下一步擴大管制需要做的一些演練。

黃珊珊說，台北市長柯文哲也說，有這麼多中央機關在台北市，不可能地方政府自己決定封城不封城，所以擴大管制 方式是有幾個標準，一個是已經有社區感染、群聚性的，而且頻繁的社區感染；二是已經有發生醫院院內感染；第三個是本土病例大於境外移入的情況下，這個叫做下一步的區域擴大管制。

黃珊珊強調，在這三個前提之下的設定，才會是說是不是有類似限制民眾的生活，或者是限制上班、公共運輸該怎麼應對？政府部門如何維持正常運作？所以是一個預想，在這樣的情境來做一些設定。

黃珊珊表示，全世界各地有不同的情境，有不同的設定，所以兵推都是在做所謂的情境設定後，有哪些應對做法，所以北市的兵推內容大概會是以擴大感染三個條件的情況下，北市醫院要怎麼辦，政府運作怎麼辦？大概是從這樣的角度去，不會是個廣泛的封城， 台灣應該離封城非常非常的遙遠，連社區的感染都還沒有，各地方政府部署下一步，但也不希望造成任何的恐慌。

北市 封城 黃珊珊

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