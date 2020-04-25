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五一連假以北市車流監控影像管制 黃珊珊：4月27日上線

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市副市長黃珊珊上午陪同行政院長蘇貞昌參訪北市防疫旅館後受訪。記者楊正海／攝影
台北市副市長黃珊珊上午陪同行政院長蘇貞昌參訪北市防疫旅館後受訪。記者楊正海／攝影

五一連假將至，台北市副市長黃珊珊上午陪同行政院長蘇貞昌參訪北市防疫旅館，對於人、車流的管制，黃珊珊指出，27日將正式上線台北市各大景點的cctv影像，今天會先開始測試，27日上線。

黃珊珊指出，台北市所有的路段警察局的監控系統，包括車流的影像，還有每個景點門口的影像，會在台北旅遊網上線，所以民眾可以看現場的即時影像來判斷，如果超出很多量，也會即時在線上提醒一些景點比較多人。

黃珊珊說，但是還是要回到指揮中心的規範，戶外保持1公尺、室內保持1.5公尺的社交距離，其實還是可以安心做相關的活動，並不是百分之百不能做，只是說可能大家在逛大街、吃東西的時候要特別小心，所以台北市是希望市民還是能夠正常的生活。

黃珊珊表示，五一勞動節連院長蘇貞昌都說放假不等於一定出遊，出遊注意安全距離就可以了。只要符合相關的安全社交距離，盡量在人流上面提醒。且經過上次清明連假的狀況，很多的民眾都知道說，去太多人擠人的地方，相對風險較高。她相信民眾現在的警覺心，應該不至於再發生類似過度群聚可能有感染風險，應該大家都知道。

北市 黃珊珊 社交距離

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