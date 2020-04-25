五一連假以北市車流監控影像管制 黃珊珊：4月27日上線

五一連假將至，台北市副市長黃珊珊上午陪同行政院長蘇貞昌參訪北市防疫旅館，對於人、車流的管制，黃珊珊指出，27日將正式上線台北市各大景點的cctv影像，今天會先開始測試，27日上線。

黃珊珊指出，台北市所有的路段警察局的監控系統，包括車流的影像，還有每個景點門口的影像，會在台北旅遊網上線，所以民眾可以看現場的即時影像來判斷，如果超出很多量，也會即時在線上提醒一些景點比較多人。

黃珊珊說，但是還是要回到指揮中心的規範，戶外保持1公尺、室內保持1.5公尺的社交距離，其實還是可以安心做相關的活動，並不是百分之百不能做，只是說可能大家在逛大街、吃東西的時候要特別小心，所以台北市是希望市民還是能夠正常的生活。

黃珊珊表示，五一勞動節連院長蘇貞昌都說放假不等於一定出遊，出遊注意安全距離就可以了。只要符合相關的安全社交距離，盡量在人流上面提醒。且經過上次清明連假的狀況，很多的民眾都知道說，去太多人擠人的地方，相對風險較高。她相信民眾現在的警覺心，應該不至於再發生類似過度群聚可能有感染風險，應該大家都知道。