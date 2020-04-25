疫情還沒過不能鬆懈 侯友宜：借鏡國外找破口填補

新北市長侯友宜今早參拜新莊慈祐宮，也關懷寺廟防疫作為，他表示新北市的宮廟、宗教團體配合防疫，大拜拜改成線上祈福、遶境改成車巡，還把停止活動的錢捐出作防疫獎金、購買救護車，共2700萬元「真的令我感動」。他也指出，雖然這幾天有時零確診，但全球疫情還沒過，要借鏡國際找破口，絕對不能鬆懈。

侯友宜表示，國內有時零確診，但全球疫情還沒有過，有些國家一鬆懈就爆發，還要持續觀察、借鏡全球看有沒有破口來補強，如新加坡國內的外籍移工宿舍群聚。他也表示，敦睦艦如果這幾天沒有確診，也不能鬆懈，不能樂觀看待，否則一時鬆懈就可能有破口。

侯友宜受訪表示，新北市有順序、步驟、組織及方法，做了三階段超前部署演習或兵推，目前國內疫情還在第一階段，還算穩穩控制住。至於台中、高雄在新北之後，也做擴大管制兵推，被說是引起恐慌，他表示新北只是做好準備，三階段中央都有參與，知道新北做好整套。

五一連假快到，恐像清明造成人潮聚集，侯友宜呼籲「不要趴趴走，尤其人多的地方、密閉空間不要去了」，新北市從清明連假就開始對景點管制。新北透過人流、車流管控，有即時影像App，加上各區區長評估，如果人潮變多就發出警訊「只出不進，該封就封」。