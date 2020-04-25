快訊

獨／傳疫情悄悄從海軍燒向陸軍？陸軍司令部：採檢送驗

把握今天好天氣 中部以北與宜花明天可能陣雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情還沒過不能鬆懈 侯友宜：借鏡國外找破口填補

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
新北市長侯友宜今早參拜新莊慈祐宮，他指出，雖然這幾天有時零確診，但全球疫情還沒過，要借鏡國際找破口來填補，絕對不能鬆懈。記者魏翊庭／攝影
新北市長侯友宜今早參拜新莊慈祐宮，他指出，雖然這幾天有時零確診，但全球疫情還沒過，要借鏡國際找破口來填補，絕對不能鬆懈。記者魏翊庭／攝影

新北市長侯友宜今早參拜新莊慈祐宮，也關懷寺廟防疫作為，他表示新北市的宮廟、宗教團體配合防疫，大拜拜改成線上祈福、遶境改成車巡，還把停止活動的錢捐出作防疫獎金、購買救護車，共2700萬元「真的令我感動」。他也指出，雖然這幾天有時零確診，但全球疫情還沒過，要借鏡國際找破口，絕對不能鬆懈。

侯友宜表示，國內有時零確診，但全球疫情還沒有過，有些國家一鬆懈就爆發，還要持續觀察、借鏡全球看有沒有破口來補強，如新加坡國內的外籍移工宿舍群聚。他也表示，敦睦艦如果這幾天沒有確診，也不能鬆懈，不能樂觀看待，否則一時鬆懈就可能有破口。

侯友宜受訪表示，新北市有順序、步驟、組織及方法，做了三階段超前部署演習或兵推，目前國內疫情還在第一階段，還算穩穩控制住。至於台中、高雄在新北之後，也做擴大管制兵推，被說是引起恐慌，他表示新北只是做好準備，三階段中央都有參與，知道新北做好整套。

五一連假快到，恐像清明造成人潮聚集，侯友宜呼籲「不要趴趴走，尤其人多的地方、密閉空間不要去了」，新北市從清明連假就開始對景點管制。新北透過人流、車流管控，有即時影像App，加上各區區長評估，如果人潮變多就發出警訊「只出不進，該封就封」。

新莊慈祐宮主委陳圓光表示，宣導請民眾入廟參拜時須戴口罩、量額溫，實施入廟100名信眾的總量管制，10位民眾出廟後才能讓10位民眾入廟，並在廟庭前的地板上，標示社交距離。

新北市長侯友宜今早參拜新莊慈祐宮，也關懷寺廟防疫作為，他感謝新北市的宮廟、宗教團體配合防疫，大拜拜改成線上祈福、遶境改成車巡，還把停止活動的錢捐出作防疫獎金、購買救護車，共2700萬元。記者魏翊庭／攝影
新北市長侯友宜今早參拜新莊慈祐宮，也關懷寺廟防疫作為，他感謝新北市的宮廟、宗教團體配合防疫，大拜拜改成線上祈福、遶境改成車巡，還把停止活動的錢捐出作防疫獎金、購買救護車，共2700萬元。記者魏翊庭／攝影

侯友宜 疫情

延伸閱讀

以新加坡等國為例 侯友宜：對疫情鬆懈就可能再爆發

侯友宜突檢移工宿舍 要求全面稽查 別蹈新加坡覆轍

拚市政不因防疫停下 侯友宜與深坑里長視訊座談

借鏡新加坡疫情 侯友宜籲關注移工防破口

相關新聞

以新加坡等國為例 侯友宜：對疫情鬆懈就可能再爆發

高雄市長韓國瑜建議為醫護人員普篩。新北市長侯友宜今天則表示，居家檢疫者才是高危險群，建議如果量可滿足應採普篩再，且最好入...

中央、地方對封城不同調？蘇貞昌：離封城還很遠

行政院長蘇貞昌上午與交通部長林佳龍、衛福部長陳時中、台北市副市長黃珊珊參訪北市防疫旅館，對於封城的議題，台北市4月30日...

五一連假以北市車流監控影像管制 黃珊珊：4月27日上線

五一連假將至，台北市副市長黃珊珊上午陪同行政院長蘇貞昌參訪北市防疫旅館，對於人、車流的管制，黃珊珊指出，27日將正式上線...

疫情還沒過不能鬆懈 侯友宜：借鏡國外找破口填補

新北市長侯友宜今早參拜新莊慈祐宮，也關懷寺廟防疫作為，他表示新北市的宮廟、宗教團體配合防疫，大拜拜改成線上祈福、遶境改成...

新北設回收水站民眾使用率低 水利局：施工單位也可用

為達到回收水充分再利用目標，新北市水利局陸續在三峽、淡水等地設置回收水供應站，但民眾除了在限水期間，會取用回收水澆花、洗...

美食新天地／星月旋轉餐廳 嘗美食配美景

想登高望遠，又一邊享用美食，台北市北投焚化廠的星月旋轉餐廳是不錯的選擇。約40樓高，每90分鐘旋轉360度，可見基隆河、社子橋、觀音山、陽明山、園山飯店及台北101大樓等景物，讓許多人喜歡在此享受下午茶、欣賞夕陽。

7月5日起 北市委外場館新契約 外帶餐具要收費

北市環保局昨在議會表示，將擴大禁用一次性餐具，推動北市委外場館附設餐廳外帶餐具計價收費，一個紙便當盒可向消費者收2元、免洗筷及碗等收1元，包括台北小巨蛋、西門紅樓、運動中心等78處委外場館，7月5日起重新訂約後，就要採計價收費。

營建缺工缺料 北市、花縣展延建照

新冠肺炎疫情衝擊層面廣，營建業也陷入缺工、缺料的困境，台北市、花蓮縣昨天公布紓困方案。北市都發局表示，即日起至12月31日，領得北市建造執照或雜項執照仍有效，建築期限自動展延2年，無須另外申請，但100年5月9日至105年9月30日期間領得的建案，僅能增加1年。

買停車場月票 悠遊付今起「跟上」

因應疫情，北市87處公有停車場上月起陸續全面改成線上登記抽籤，還能用行動支付購買，但市長柯文哲昨主持交通會報時，卻點名上路1個月的「悠遊付」還不能買月票，抱怨「給你機會還不要」，要求悠遊卡公司1周內「跟上」。悠遊卡公司表示，今天起中籤者就能購買。

海芋、流蘇盛開 北市教拍網美照

目前正值台北市賞花期，碧山巖白石湖吊橋及同心池畔的流蘇盛開，竹子湖的海芋、繡球花也接力綻放至6月。另外，士林官邸、大安森林公園及圓山花博公園，同步推出花卉櫥窗玻璃屋，北市府鼓勵民眾走到戶外賞花。

侯友宜突檢移工宿舍 要求全面稽查 別蹈新加坡覆轍

新加坡移工爆發新冠肺炎群聚感染，新北市長侯友宜前天才在防疫會議宣布要突襲檢查移工宿舍，昨天馬上帶隊到中和聯亞人力資源宿舍稽查。他表示訪查結果大致滿意，但台灣不能重蹈新加坡覆轍，要求勞工局、衛生局全面稽查。

公車運量受衝擊 北市3方案紓困 新北喊話：盼比照國道客運納入紓困

受新冠肺炎疫情影響，雙北公車運量大受衝擊，台北市副市長黃珊珊昨宣布三項紓困方案，包括每車每月補助8000元，運價核算不減扣車廂外廣告收入，以及車輛展延汰舊換新年限最長1年，展延期限不扣除價差補貼金額。公運處表示，這三項方案3到5月補助經費共約一億元；新北則向中央喊話，希望將公車比照國道客運納入紓困範圍。

熱門新聞

記得儲水！新北板橋區12里從29日起停水20小時

記得儲水！桃園3萬戶5月4日將停水11小時

台中捷運警察標識出爐 中捷通車再跨大步

看得到領不到 彰化縣流動攤販埋怨成為紓困邊緣人

影／台中封城兵推？民眾反彈 蔡其昌：兵推就不要嚷嚷

減輕藥師工作量 竹市府號召近3百志工分裝口罩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。