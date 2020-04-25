以新加坡等國為例 侯友宜：對疫情鬆懈就可能再爆發

高雄市長韓國瑜建議為醫護人員普篩。新北市長侯友宜今天則表示，居家檢疫者才是高危險群，建議如果量可滿足應採普篩再，且最好入住防疫旅館。他也以新加坡等國疫情再爆發為例，認為對防疫不能鬆懈，近日淡水出現人潮要特別留意。

新北市府昨天召開第47次防疫應變會議，目前全球有273萬人誰診、致死率微幅上千，全國確診有428人，新北市昨天新增居家隔離4例。

衛生局長陳潤秋說，國際疫情持續再爆發，新加坡移工宿舍感染病例已占85%以上；日本則是風景區賞櫻出現群聚感染；韓國醫院、教會群聚加上境外移入也讓疫情升溫；巴西放寬社交距離規定；俄羅斯和美國對防疫反應過慢都讓疫情不斷擴大。

民政局長柯慶忠說，全市現有1703人檢疫相同，總人數未增加，其中中和275人最多，其他區都在200人以下。勞工局長陳瑞嘉則說，新北稽查移工宿舍後，勞動部已宣布要訪視雇用50名以上移工企業。

觀旅局長張其強說，新北市防疫旅館目前有8家、分布在6行政區，共有668床，其中入住237床，占4成左右，可完全供應。

不過調查發現淡水許多旅館業者住房率達到中央規定的6成，有2間甚至達到100%。原因是淡江大學今天新生甄試，人數約6800人，出現疫情以來難得的爆量。

經發局長何怡明說，目前已召開電商課程，輔導中小企業投入，也成立電商顧問團開課；公有土地減租50%，國有土地原本8折，也希望下減到50%，估算約少4千多萬租金；另外急救貸推出急救貸為企業紓困。警察局長陳檡文則統計迄今全市有130家停歇業。

侯友宜說，新北市已經連續5天0確診，如果扣除磐石艦病例，本月16日迄今有8天0確診，但國外疫情可借鏡 ，如果疫情再爆發就是對疫情太早鬆懈，疫情未穩定前都不能鬆懈，否則隨時可能再發生。

他說，他已向中央建議如果量可滿足，居家檢疫者可全面普篩，再居家檢疫，且盡量不要在家檢疫，以免和家人接觸。

對淡水出現應試人潮，侯友宜說，周休二日風景區及人潮可能聚集的地方都須監測，夜間消費場所營業人潮也要持續管控，稽查相關業者。