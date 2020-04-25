新北設回收水站民眾使用率低　水利局：施工單位也可用

為達到回收水充分再利用目標，新北市水利局陸續在三峽、淡水等地設置回收水供應站，但民眾除了在限水期間，會取用回收水澆花、洗車外，平時使用率較低，水利局表示，為宣導水資源循環使用觀念，仍會繼續設置，且施工單位如需用水清洗機具、場地也可取用。

日前水利局陸續在林口、淡水、三峽、鶯歌都有設置回收水供應站，汙水下水道計劃科科長陳冠華表示，民眾目前多是在限水時前來取用回收水，來澆花或是洗車等．其它多是工程單位前來取清洗地板等，平日若無限水，取用回收水的頻率較低。

陳冠華表示，台灣自來水費很低，汙水處理完都會注入河川，主要希望民眾能珍惜水資源，所以還是會進行回收水工程，且其它縣市都有相關案例，即使民眾日常較少相關需求，工業區如有回收水使用需求也可前來取用。

陳冠華表示，水利局近期在三峽北大特區桃子腳國中小及柑園五里活動中心，建置使用回收水的中水系統，透過回收水管網的建置，將北大特區污水處理場處理完畢的回收水，送至桃子腳國中小及柑園五里活動中心使用。

陳冠華說，學校、活動中心可將沖廁用水由自來水改為使用回收水，也將在學校外圍設置環校供水管線及取水口，提供學校取水進行植物澆灌、生態池水源補注及防止操場揚塵等使用。

陳冠華說，這是新北第一個能讓回收水永續使用工程，除了除可有效減少自來水使用量外，也透過實際操作，讓學生建立水資源再利用的觀念，未來也會在其它地方設置。工程預計在今年9月底完工。