口罩販賣機被打敗？柯文哲：不會！3.0要扣7塊錢很多

北市府推動實名制口罩自動販賣機，4月11日在信義區健康中心試辦，萬華、文山區健康服務中心今天也上線，但卻傳出和廠商議約流標，加上中央的購買口罩實名制3.0版上路，販賣機成效、期程被外界認為受影響；對此，台北市長柯文哲今天下午主持交通會報後被問口罩販賣機是否被打敗，他表示，不會被打敗，因為中央的口罩3.0版每一次還要扣7元，「7塊錢很多」。

媒體詢問柯文哲，北市府預定4月30日，在12區部署口罩販賣機，資訊局昨與廠商議約流標，是否會造成期程變卦、來不及設置？柯文哲回應，現在3區先試辦1周，再來寫檢討報告，這也代表著30日才要寫檢討報考，月底12行政區都設置的計畫很可能延誤。

根據資訊局統計，4月11日信義區健康服務中心試辦口罩自動販賣系統以來，已賣出6000多組成人口罩，提供購買口罩的民眾多元購買管道，也紓緩口罩販售人員壓力，無現金支付功能則降低接觸現金帶來的感染風險，資訊局試辦期間獲得民眾與各界建議，也預計與業者持續優化機台系統、購買流程，同時錄製使用教學短片，讓民眾更容易使用。