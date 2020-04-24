2020新北紀錄片獎 12部優選出爐議題多元

2020新北市紀錄片獎12部優選影片今天揭曉，題材包括性別、跨國婚姻、青年返鄉、醫療與生命、香港反送中等議題。市政府指出，提案田野調查充足、成熟度高，展現創作多樣性。

新北市政府新聞局長蔣志薇今天表示，今年紀錄片獎共收到105件提案，24部入圍，經提案擇優選出12部，優選影片每部可獲拍片獎金1萬美元。

市政府指出，12部優選影片包括：蘇美玉「魚路」描述返鄉養殖漁業、陳冠君「吾家有男初長成」探討跨性別議題、林詩純「昨日照相館」拍攝傳統修片師技藝、鄭瑋萱「嗨!我的印尼鄰居」、廖建華拍青少年議題的「人中之龍」、陳韋杰「寍」探討喜憨兒等弱勢族群家庭的溝通及衝突等。

另外，還有冼澔楊探討同志社群議題的「男孩有點騷」、張子祥的馬祖角力隊「三回合，兩分鐘」、辛佩宜以家族親人的疾病，探討精神與機構空間的相互關係，推出「帶病生活」；林澤豫拍攝退休勞工的「曹大哥的夜間派對」、宋妍菲拍跨國婚姻的「一家兩國」、陳樂晞拍攝香港反送中議題的「不具名：自由的代價」。

蔣志薇表示，今年拍攝提案者年輕，企劃成熟度高，田野調查充足，議題愈來愈多面向，充分展現「新北市紀錄片獎」的創作多樣性及重要地位。

新北市長侯友宜在發表會指出，記錄片透過影片傳達社會議題及影像美學，新北已成為紀錄片導演的搖籃城市，且影片版權回歸導演，還有工作坊協拍及放映平台，讓好作品被看見。

入選影片提案將拍攝及剪輯半年，預計在10月頒獎典禮角逐前3名，將在「第四屆新北市國際紀錄片月」首映，並在OTT（OVER THE TOP）影音平台播映，擴大紀錄片的影響力。

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