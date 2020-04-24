林榮基書店25日開幕 警方加強維安設巡邏箱

香港銅鑼灣書店前店長林榮基來台開書店25日開幕，林榮基日前遭潑漆，台北市警方高度重視。警方今天指出，將派員警到場維安，且在住家及書店外設巡邏箱，加強簽巡。

林榮基日前遭人搶註店名又被人潑漆，警方立即逮捕涉案3名犯嫌並送辦。林榮基事後受訪時說，書店會在25日如常開幕，「我不管他，照樣開我的書店」。他提及，才收到律師函警告店名已被註冊，又被潑漆，恐嚇意味十足，若他日動刀、動槍怎麼辦，「沒有想到在台灣會發生這種事」。

台北市警察局今天指出，林榮基位於中山區的書店將在25日開幕，因地點鄰近百貨公司，有規劃警力到場維安及指揮周邊交通。

市警局表示，因林榮基日前遭人潑漆，後續與林榮基保持聯繫，為避免林榮基再次遭受攻擊，已在住家及書店外設巡邏箱，加強簽巡，防止治安狀況發生。

市警局指出，絕對不容許任何暴力行為，警方除蒐證逮人依法嚴辦外，若有幫派組織涉入，一定持續追緝、向上溯源。