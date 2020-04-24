北市消防疫添利器 民團贈全罩式防護衣

新冠肺炎疫情延燒，台北市消防局今天表示，要求第一線救護員執行勤務一律戴口罩、護目鏡及手套；台北市消防協會也捐贈全罩式醫用防護衣，共1500件，提供第一線同仁使用。

北市府消防局發布新聞稿指出，為因應疫情，已於1月27日起要求救護同仁執行勤務時一律戴口罩、護目鏡及手套。

北市消表示，台北市消防協會為讓救護員獲得保護，捐贈拋棄式全罩式醫用防護衣共1500件，將提供第一線執行緊急救護同仁個人防護使用，提升防疫效能。

消防局呼籲，防疫期間，民眾應珍惜救護資源及防疫物資，打119申請救護車時，請配合提供身分證號，才能讓救護員快速取得旅遊及接觸史，共同防疫，確保消防員及市民安全與健康。