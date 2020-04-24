記得儲水！新北板橋區12里從29日起停水20小時

這些地方要注意！台灣自來水公司將於4月29日至30日，進行瓊林橋至浮洲橋送水管線工程，施工期間總計將停水20小時，提醒民眾預先儲水準備，在停水期間請民眾配合關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或引起火災。

水利局表示，自來水公司將在29日早上9點至30日凌晨5點間施工，總計停水20小時，影響範圍包含板橋區浮洲里、華中里、僑中里、大觀里、歡園里、中山里、復興里、大安里、福安里、聚安里、龍安里、崑崙里等12個里，總計有1萬5千戶。

水利局表示，本次停水設有8處臨時供水站，分別在板橋區合安一路53號對面、合宜路71號前、大觀路2段265巷3弄1號對面空地、中山國小新大樓前人行道上、大觀路2段37巷280號(中山里辦公室)、僑中一街80巷口對面人行道、僑中二街112巷口對面人行道、大觀路1段29巷口公園旁。

本次停水期間水利局會持續管制，以督促台水公司儘速完工復水，恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知台水公司或水利局立即處理。如有任何供水問題或因重大事故需緊急送水請洽免付費專線1910，停水消息可查詢www.water.gov.tw。