借鏡新加坡疫情 侯友宜籲關注移工防破口

新北市長侯友宜今天表示，新加坡的新冠肺炎疫情發展，讓新北的防疫作為更警惕。他提醒雇主務必要做好移工健康和移工宿舍的管理，落實阻絕群聚感染，不能成為防疫破口。

有鑑於新加坡爆發移工宿舍大規模群聚感染，侯友宜今天特別到中和區亞旭電腦公司移工宿舍關心防疫作為，宣導新冠肺炎（2019新冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫觀念。

侯友宜下午告訴中央社記者表示，防疫要「看看別人，想想自己，吸取教訓」，防疫作為必須按部就班，依照已規劃的節奏扎實作為。前往視察移工宿舍除關心，也是給予雇主壓力與提醒，以免防疫鬆懈。

新加坡23日新增新冠肺炎1037起，確診病例達1萬1178例，新增病例多數為住在外籍勞工宿舍的工作准證持有人，只有21人是新加坡公民或永久居民。

侯友宜表示，以新加坡的總人口與確診病例、移工人口觀察，新加坡的狀況須作為新北的警惕與防疫借鏡，他說，「新北市外籍移工約有9萬9000多名，寧可多做一些」，防疫措施務必完備符合標準，避免成為防疫漏洞。

拜訪亞旭電腦200多名移工居住的宿舍時，對居住環境只有一個窗戶，通風設備不足，侯友宜表示憂心忡忡，提醒雇主要改善通風等細節，並落實健康管理。

勞工局表示，亞旭宿舍內都是6個床位，室內空間不大但有空調、電扇、小窗戶可透氣，宿舍公共休息區，洗手檯也劃分社交距離。

勞工局說，對雇用百名以上移工的企業，將在3天內完成進入廠家輔導，另外，50人以上的企業，則列為第二波輔導對象。針對移工經常前往消費的東南亞商店，加強防疫宣導。

記者在聯訪時詢問侯友宜，台北市府不收取新北的水肥，新北是否會再與北市溝通，他說，長期以來雙北很多議題都有些落差，但沒關係，雙方會不斷整合意見，希望事情能非常順利。

對高雄市長韓國瑜今天宣布休閒娛樂場實施實名制，侯友宜表示，新北早就採取嚴格的人潮管控，業者非常配合。警察、公安小組隨時去了解與抽查。