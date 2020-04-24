3米變6米 石門道路拓寬涉侵占私地

新北市石門區北20市道4.5公里處往後通往墓園的沿途道路，未取得地主同意就拓寬部分路段，讓原本只有2.5米到3米的路幅，變成3.5到6米的寬度，為此市議員鄭宇恩今(24)日會勘協商，要求養工處必須重新逐段鑑界、提出前後對比，並且與盡快地主協商來解決問題。

現勘現場由施工廠商量測每個路段樁點，確認路幅都與工程設計圖相同並沒有拓寬，不過地主也帶著捲尺量測，在不是標記樁點路段卻又存在著寬度的差異。

此外，地主也陳情在現勘辦理之前路邊都還放置著護欄，不過在現勘辦理時卻早已撤走，現勘前後的作為也讓地主相當不滿，為此市議員鄭宇恩也要求，養工處必須重新逐段鑑界、提出前後對比，並且與地主協商來解決問題。

市議員鄭宇恩表示，今天來到現勘現場的地主就有數十位，可見沿途道路土地受影響的地段並不是因為工程誤差所造成的個案問題，為此也督促養工處必須盡快鑑界並且與民眾來協商，不能讓民眾的財產權益因為道路施工而受到損害。