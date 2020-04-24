無勞保紓困資格不符 新北市議員籲亡羊補牢

新北市蘆洲區賣蔥油餅維生的李先生，生意受到疫情影響一落千丈，導致生活陷入困境。看到政府的紓困方案，原本很高興想去申請，卻因為無勞保身分資格不符，讓他感到相當失望。新北市議員李翁月娥呼籲行政院亡羊補牢，讓真正有需要的弱勢族群，也能獲得補助。

離婚的李先生，家中還有中風的老父親和3個嗷嗷待哺的小孩，新北市議員李翁月娥得知後，號召社會局和多個慈善團體前往關懷，除了致贈生活物資，也給予現金協助。對於中央紓困方案不完備。

新北市議員李翁月娥指出，中央政府編列那麼多錢要來幫民眾紓困，有真正落實幫助到有需要的人嗎？有很多像李先生的個案根本申請不到紓困補助，希望中央也能看到他們的需要。

社會局表示，針對單親撫養，市府可提供弱勢兒少生活補助；經濟困難部分，則會協助申請市府的急難救助金，後續也會派社工人員持續關心，並給予適當協助。