防疫「趴趴走」汐止公務車貼防疫標語

公部門防疫再升級，為了加強宣導民眾戴口罩、勤洗手，保持社交距離，新北市汐止區公所將公務車全都貼上了防疫標語，希望車子在外面跑能夠加深民眾印象，另外，針對姜子寮這兩個禮拜人潮爆多，4/25起也將開始實施人流管制，請民眾配合。

汐止區長陳健民說，防疫期間區公所的業務還在持續的推動，為了讓防疫大家更有印象，就將公所三台的公務車貼上防疫標語，像是大家不要散播假訊息，或是在勤洗手、量體溫、戴口罩的每個步驟都在公務車上呈現，希望公務車在街上跑的時候，能夠加深大家的印象。

陳健民指出，防疫過程大家都知道不要去密閉的空間，所以，只要天氣一好大家就會往郊外跑，接下來我們就會配合政府的政策，在風景區、步道會去做一些宣導或是管制的措施，比如像是汐止的姜子寮絕壁，就是一個單向進出的環境，所以，會做總量管制、規劃單向進出的方式，也拜託大家能配合，同時現場也會有交通引導的措施，至於汐止其他步道也會採取宣導的方式。

新北市議員張錦豪服務處主任孫焰龍說，因為家就在姜子寮，那平常時候從土地公廟洗車人潮一直延伸到裡頭的梳子霸、姜子寮絕壁及步道，只是人潮越來越多，民眾一個接一個，已經超過戶外社交安全距離容納人數，防疫受到影響，所以，公所祭出人流管制之外，服務處上星期也邀請市府觀光局會勘，希望將裡面步道串聯，分散人潮。

陳健民表示，姜子寮已經是一個觀光景點，在這兩三週下來四處去宣導時，發現姜子寮絕壁是目前汐止最熱門的景點，所以，在人潮上超過我們想像，因此從這禮拜六也就是4/25日，我們就會採取部分管制措施，宣導2平方米站一個人之外，也維持室外一米的社交距離。